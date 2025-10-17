El contrato de rehabilitación de la envolvente de un edificio de la calle Ares queda desierto

El plazo de presentación de ofertas se amplió el pasado mes de mayo Daniel Alexandre

El encargo municipal para la rehabilitación de la envolvente de la unidad vecinal 3-4 de la calle Ares, en el barrio de Recimil, ha quedado finalmente desierto. Así lo reflejaba esta mañana la Plataforma de Contratación del Sector Público, que resolvía el proceso de licitación indicando que ninguna empresa había presentado ofertas al proyecto.

La iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 475.680 euros, impuestos incluidos, sufragados a través de los fondos Next Generation, fue la primera de las cuatro actuaciones de reforma exterior anunciadas este año para el barrio, siendo el resto el edificio 1-4 de la calle Neda y los números 8 y 22 de la carretera de Castilla. De hecho, se trata de la segunda intervención con mayor presupuesto, solo superada por la de Neda, valorada en 1.032.283 euros.

El proyecto en sí fue anunciado el pasado 29 de abril tras su aprobación en Xunta de Goberno Local, comenzando la licitación poco después. No obstante, el procedimiento se modificó en mayo, ampliando el plazo de presentación de ofertas desde el 26 de ese mismo mes hasta el 29 de julio. Ahora, tras quedar finalmente desierto, se espera que el Concello reinicie el encargo en un futuro próximo.