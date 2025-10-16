Sabela Freire y su colección inspirada en la cigarra gana la I Semana de la Moda de Galicia

Uno de los modelos de Claudia Jiang, que logró el accésit especial por su colección inspirada en el circo Emilio Cortizas

La I Semana de la Moda de Galicia llegó este jueves a su fin con la celebración de la fase regional 39ª edición de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores.

Un evento que se desarrolló en un marco incomparable tan vinculado a este sector como Galicia Textil, en Neda, que abrió sus instalaciones para dar cabida a este certamen, que puso el broche a una semana de propuestas de mano de la delegación local de la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores Españoles (ANDE).

Las instalaciones congregaron a varios cientos de invitados y expertos de moda de Galicia y el territorio nacional que quisieron estar presentes en el evento.

Como se recordará, a la gala concurrían nueve creadoras llegadas de diferentes puntos del territorio, que pudieron mostrar en un desfile sus propuestas, seis modelos diferentes cada una, todos de gran nivel y sutileza y espectacularidad.

La modelo y comunicadora Paloma Lago fue la encargada de presentar la gala Emilio Cortizas

Pero sin duda, fueron las creaciones de la ganadora, de Sabela Freire con su propuesta “Cicada”, las que más flaxes generaron en la sala y más comentarios. Un juego de texturas y tejidos, que asemejaban hilos y sedas combinados con tules y enaguas. Las seis propuestas de su colección se centraban en la cigarra y su proceso de transformación, de ahí que los primeros modelos aparecieran sin mangas, cual capullo de seda.

El diseño que más expectación generó durante el desfile, de la ganadora Sabela Freire

Tonos metálicos y la metamorfosis como símbolo de crecimiento y resiliencia fueron los que conquistaron al jurado en una gala que presentó la ferrolana Paloma Lago, quien aseguró estar muy feliz de que un evento de estas características se desarrollase en la comarca.

El nivel del resto de propuestas fue muy elevado y tal vez por ello el jurado decidió otorgar un accésit especial a Claudia Jiang con su propuesta “Circus”, en la que presentó una selección de modelos que permitieron a los más de 400 invitados teletransportarse por un momento al mundo circense, en el que no faltaron las figuras más representativas de este tipo de shows.

Las propuestas de las nueve diseñadoras que resultaron elegidas para esta fase regional del certamen de moda joven se expusieron desde hace varias jornadas en el centro comercial Odeón, donde cada una de ellas explicaba la temática que servía para inspirar sus creaciones.

En el desfile estuvieron presentes también representantes de los concellos de Neda, con el alcalde Ángel Alvariño a a la cabeza y Narón, además de gran parte de los patrocinadores que hicieron posible que la comarca albergara una cita única, ya que es la primera vez que Galicia tendrá representación en la gran final nacional que se celebrará en Madrid, a la que nunca antes había concurrido la comunidad gallega.

Asimismo, participaron jóvenes modelos de la agencia Top Models de A Coruña, y bailarines de la escuela herculina Danza 10, así como el diseñador consolidado Xoaquín Ruíz, que mostró sus últimas propuestas, con una fuerte carga visual y técnica, siendo uno de los momentos más aplaudidos de la velada.

Bailarines de la escuela coruñesa Danza 10 Emilio Cortizas

Para una ocasión tan especial el jurado estuvo compuesto por nueve profesionales de primer nivel del sector, siendo los encargados de valorar las propuestas presentadas por las jóvenes diseñadoras.

Así, el colectivo estuvo integrado por Vanessa Mato (profesora de la UDC), Mariana Herry Akopian (Galicia de Moda), Víctor Suárez (diseñador), Jose Antonio Conde (Cointega), Ferdy (diseñador), Carmen Bustos (Textil Santanderina), Beatriz Chao (profesora de Bellas Artes), Juan Morandeira (director de la marca De Los Aires) y Natalia Alcaide (El Ideal Gallego).

Algunos de los miembros del jurado durante el desfile Emilio Cortizas

De este modo, Galicia Textil se convirtió en la tarde de este jueves en el más destacado escaparate de la moda gallega, haciendo honor a un legado de muchos años elaborando tejidos para las principales marcas como Inditex. Si bien es cierto que en los últimos años se han especializado en uniformes laborales no hay un escenario en la zona en el que se respire más tradición por la moda.

Por su parte, los responsables de ANDE se mostraron muy “satisfechos” con el desarrollo de esta I Semana de la Moda de Galicia que se celebró a través de varios eventos en los concellos de Ferrol, Narón y Neda.