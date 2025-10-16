Navantia asegura que el convenio permitirá “consolidar la estabilidad laboral”

Ricardo Domínguez, entre la reina Sofía y la ministra de Trabajo, el 11 de septiembre, en la botadura de la F-111 Daniel Alexandre

Tras conocerse el resultado, la empresa expresó su satisfacción por un acuerdo que es “fruto de meses de intensas negociaciones entre la Dirección y el Comité Intercentros” y que “representa un hito clave para consolidar la estabilidad laboral y afrontar con garantías los retos estratégicos y la carga de trabajo de los próximos años”.

“Este acuerdo”, aseguró el presidente de la compañía pública, Ricardo Domínguez, “nos proporciona estabilidad y herramientas para fomentar el desarrollo profesional de nuestra plantilla. Navantia tiene mucho que ofrecer a las trabajadoras actuales y futuras” y, además, quiso “agradecer sinceramente al Comité Intercentros su empeño en sacar adelante este convenio que moderniza nuestras relaciones laborales”.

La empresa destaca que el convenio sienta las bases “para una gestión del capital humano a la altura de los desafíos que afrontará la compañía: una elevada carga de trabajo y una profunda evolución tecnológica”.

Entre las medidas positivas que recoge el convenio, Navantia sostiene que se “consolida una política salarial sólida y sostenible, basada en criterios objetivos y compartidos, que reconoce el mérito y promueve la evolución profesional de la plantilla".

Además, se desarrolla un modelo de clasificación profesional que facilita la movilidad interna y la planificación de carreras y se define un nuevo catálogo para grupos con itinerarios de promoción.

Por otra parte, se homogenizan las condiciones entre los distintos centros, con medidas para armonizar la flexibilidad horaria, turnos especiales, fines de semana, pluses de desplazamiento, mando o pruebas de mar.

Y, para finalizar, sostiene que el acuerdo contempla mecanismos de jubilación parcial como el contrato relevo y las desvinculaciones voluntarias, para un cambio generacional “ordenado y sostenible”.