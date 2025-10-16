Mercedes Ferrer: “La clave es mantener el pulso de los tiempos”

Mercedes Ferrer, en una imagen promocional Sandra Ferrer

A las 21.00 horas de mañana sábado llega Mercedes Ferrer, un icono de la escena rock española, a la sala La Room. Será la oportunidad de conocer algunos de los temas que formarán parte de su próximo disco, de nuevo en clave rockera.

¿Cambia la relación con el público tras décadas de trayectoria musical y giras?

Yo personalmente, en mi interior, sigo siendo la misma que se subía al escenario de los inicios, con La Llave, que la que se va a subir este sábado. Hay una parte de mí que aparece cuando actúo: una se quita una piel y se muda a otra piel de inmediato. Y ahí cuento desde luego con la complicidad del público. He pasado por tantas etapas diferentes, tantos discos, tantas canciones... Pero hay temas que siempre me han acompañado, como “El golpeador” y “Tengo todas las calles”, las más longevas del repertorio, que es como si las hubiera compuesto ayer y me proporcionan una sensación de frescura que tengo la impresión de que por ellas no pasan los años, por lo que me produce un efecto alucinante. Al final, son ellas, las canciones, las que te llevan y generan una comunicación entre la intérprete y el público que provoca una catarsis, una ceremonia, única. Lo que ocurre en un escenario ocurre solo una vez, y cada vez es diferente: no hay nunca dos interpretaciones iguales.

¿El rock envejece mejor que otros géneros?

El rock siempre está mutando. La electricidad es algo que nos acompañará siempre, el rock está asociado a la guitarra eléctrica: es su emblema. Esa energía que se transmite con la guitarra eléctrica es inalterable, y lo podemos percibir hoy también, con proyectos como los de Arde Bogotá, Ultraligera o Carlos Ares, que para mí es muy rockero. Esa energía que se transmite en el escenario muta, porque el rock nunca es el mismo, siempre evoluciona y hay mil tendencias; no solo tiene un palo, como tampoco lo tiene solo el flamenco. Ambos te permiten moverte mucho por los márgenes y yo también me he movido por ellos, pero en el rock, al menos para mí, la guitarra eléctrica es la esencia.

¿Cuál es la clave de tener una trayectoria tan larga?

Creo que aguantar el pulso, el pulso de los tiempos. Es un pulso, pero contra ti misma. Todos los artistas con los que he hablado lo dicen. Al final, uno podría tirar la toalla en muchos momentos, pero hay algo ahí, un nervio, que te hace seguir aguantando el pulso. La música es algo orgánico, está en tu ser, y aunque te quieras desprender, va a ser difícil. Dentro de que es una profesión volátil, con altibajos e incertidumbre, al mismo tiempo es lo que sabes hacer en la vida, y eso tira mucho. Como profesional, mi experiencia es que mi propia comunidad de fans, sea mayor o menor, es la que tira de mí.

Se ha centrado mucho en el cuidado de las letras...

Al final, una aquilata mucho ese diamante, lo va puliendo. Al inicio, las letras son muy precarias, cuesta más trabajo que salgan porque no estás formada intelectualmente lo suficiente, pero cuando has escrito mucho desbloqueas ciertas partes de tu conciencia como escritor lírico y se enriquece el lenguaje, vas estudiando, leyendo, escuchando a otros compañeros, y eso también te aporta. Es un entrenamiento y en estas últimas canciones lo noto: es mucho más fluido, da menos miedo cambiar una palabra o una frase para que se entienda mejor el mensaje. Al inicio eso cuesta más.

¿Eso va de la mano de una mayor libertad que da la experiencia?

Sin duda. “Carne y verso” creo que es un disco que líricamente me dio mucho trabajo, lleno de mensajes y códigos; “Fieras feroces” también, porque me planteó un reto ético o político. El tema “Supremacía moral” me dio mucha guerra: ¿cómo explicas algo que está entre nosotros como son las esferas del poder?

¿Cuándo se publicará el nuevo disco?

Nada más acabar esta minigira, en la que estoy poniendo a prueba nuevas canciones, como “Mis cartas” e incluso alguna otra, como haré en Ferrol. La gira continuará después del disco, que será como soy yo, muy ecléctico, y con mucho rock: tengo ese sentido de pertenencia a este género. l