Mares circulares reunió a cerca de 40 voluntarios en la recogida de residuos de la playa ferrolana de A Fragata

Voluntarios al final de la actividad

Cofer, AJE Ferrolterra y Coca-Cola, con la colaboración de la Asociación de Empresarios de Hostalería de Ferrol e Comarcas, voluntarios de Equiocio Social y el Concello de Ferrol, congregaron este jueves a un total de 37 voluntarios en la jornada de recogida de residuos organizada en la playa ferrolana de A Fragata, como parte del programa Mares Circulares.

La iniciativa permitió recoger un total de 40,94 kilos de residuos, que fueron clasificados por la Asociación Chelonia para su posterior reciclado.

Toda la información obtenida es, además, reunida, analizada e incorporada en la base de datos del proyecto. Estos se suman a la monitorización en 1.163 puntos y a la recogida periódica que se lleva a cabo desde la primera edición en 2018 y, de este modo, es puesta a disposición de investigadores y científicos para el desarrollo de nuevas propuestas innovadoras que tengan un impacto real en la conservación de los entornos marinos.

Resultados

La gestora de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Gema Domínguez Barral, destaca de iniciativas como esta “la importancia de las alianzas y colaboraciones para conseguir objetivos como los propuestos por Mares Circulares para conseguir un entorno marino sin residuos. Resulta necesario actuar para preservar los ecosistemas y concienciar de la necesidad de poner en marcha acciones de economía circular”.

Recogida de residuos en A Fragata

Entre los datos facilitados por Mares Circulares, se encuentran la recogida en 2024 de 376 toneladas de residuos, gracias a una red de colaboración compuesta por 9.731 voluntarios y cofradías de pescadores de 16 puertos pesqueros. Este último año, asimismo, se llevaron a cabo un total de 169 actuaciones de recogida y limpieza de residuos en playas y entornos acuáticos, 22 reservas marinas y espacios naturales protegidos, a las que se sumaron ocho limpiezas submarinas.

Mares Circulares es una iniciativa impulsada por Coca-Cola en España y Portugal, nacida en 2018, que cuenta con la colaboración de las asociaciones Chelonia y Vertidos Cero, la Fundación Ecomar, Fundación Aula del Mar Mediterráneo, Liga para a Protecção da Natureza (LPN), así como la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Durante las siete ediciones pasadas, Mares Circulares ha realizado más de 800 actuaciones en playas y entornos acuáticos, y 127 intervenciones en reservas marinas cada año con 2.675 toneladas de residuos recogidos.