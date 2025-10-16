Los voluntarios del programa Acompaña, del Área Sanitaria de Ferrol, comienzan su formación

El voluntariado se reunió en el hospital naval Cedida

El programa de voluntariado ASF Acompaña del Área Sanitaria de Ferrol avanza en su desarrollo con el inicio de la formación de las 15 personas que ya se han inscrito para desempeñar estas funciones.

Los voluntarios y voluntarias pertenecen a diversos ámbitos y perfiles profesionales, ya que además de sanitarios los hay también totalmente ajenos a esta rama.

En la jornada del jueves se desplazaron al Hospital Naval del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol para conocer más detalles del programa.

Fue en el mes de julio cuando esta Área se unía al programa Acompañamento nos Hospitais e Centros de Saúde, impulsado por las Consellerías de Cultura, Lingua e Xuventude y de Sanidade para un proyecto, explicaron los organizadores, de “humanización para acompañamento, apoio e información, con persoas voluntarias, ás persoas usuarias que reciben asistencia sanitaria”.

En el caso del Área Sanitaria de Ferrol, el objetivo concreto pasa por ofrecer compañía, escucha activa y apoyo emocional a las personas hospitalizadas o que acuden solas a consultas, contribuyendo de este modo a la humanización de la atención sanitaria.

Desde la Subdirección de Humanización, Calidade e Atención á cidadanía, que es el departamento encargado de activar en Ferrol esta iniciativa, se indica que se incluyen en este acompañamiento “persoas que acoden soas aos centros de saúde para probas ou consultas; persoas maiores ou con mobilidade reducida sen rede de apoio; pacientes hospitalizados de longa estancia; ou persoas en proceso de final de vida que non reciben visitas”.

Este jueves comenzó la primera de las formaciones y en ella estuvieron presentes la subdirectora de Humanización, Calidade e Atención á Cidadanía, Estrella López Pardo; la supervisora de Atención ao Paciente e Humanización, Laura Almeida López; y el experto en voluntariado Ricardo Calza.

Se abordaron desde los objetivos del programa a las funciones del voluntario, casos prácticos o aspectos éticos y legales, entre otros contenidos.