Las conchas de vieira de estrellas Michelin se convierten en arrecifes sostenibles

Personal investigador do Citeni y del Citic vinculado al proyecto Cedida

La reutilización de las conchas de vieira de restaurantes con estrellas Michelin puede generar arrecifes artificiales sostenibles. Así lo demuestran en su estudio los investigadores del Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni–, con sede en el Campus Industrial de Ferrol, que han publicado una investigación pionera en la prestigiosa revista de gastronomía científica editada por Elsevier en colaboración con el Basque Culinary Center. Luis Carral, M. Isabel Lamas, José Luis Mier, Juan José Cartelle, Carlos Álvarez y Javier Tarrío son los padres del proyecto y personal investigador de los grupos GEM, Mares y Modes del Citeni y Citic.

El estudio da cuenta de que la vieira, la zamburiña y la volandeira son especies emblemáticas y protagonistas de menús de grandes chefs –colaboró en el proyecto Javier Olleros, de Culler de Pau–, su consumo genera gran cantidad de conchas que suelen acabar como residuos.

Javier Olleros y Luis Carral Cedida

El equipo demostró que pueden reutilizarse como componentes de ecohormigones, sustituyendo hasta un 20% del árido grueso tradicional y sin alterar la resistencia de los materiales. Resultan más adecuados para el desarrollo de arrecifes artificiales sostenibles y permiten la regeneración de ecosistemas.

Los restaurantes Michelin consumen 20.400 kilos de vieira al año, un 12% de la producción gallega.