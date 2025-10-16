La plantilla de Navantia aprueba el convenio colectivo

Trabajadores del astillero, minutos antes de la botadura de la F-111, el pasado 11 de septiembre Daniel Alexandre

Navantia tiene nuevo convenio colectivo. Todavía tendrá que firmarse, acto que está por concretar, pero la plantilla dio mayoritariamente su respaldo, con más de un 63% en el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de los siete centros del grupo naval público. Finaliza así un proceso que se ha alargado más de lo esperado, como denunció hace un par de semanas el presidente del comité del astillero ferrolano, Carlos Díaz, durante la visita de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que hace apenas diez meses, en diciembre de 2024, recibió un revés con el rechazo de los trabajadores.

Solo en Cartagena, que mantiene, como en diciembre, su visión negativa sobre el texto que regulará las relaciones laborales en la empresa hasta el 31 de diciembre de 2029, se ha opuesto al preacuerdo alcanzado antes de las vacaciones de verano, con 537 votos en contra (el 60%) y 343 a favor. El resto de los centros han dado su beneplácito. En Ferrol, el porcentaje de empleados que apoya el texto es igual que el global (63%), con 856 síes y 480 noes. Cerca del 22% de los trabajadores decidieron no pronunciarse en el referéndum de este jueves al que estaban convocadas 1.725 personas. En Fene, con una plantilla de 174 trabajadores, 98 han dado su voto afirmativo, por 40 que han optado por el contrario.

El resto de los centros también da luz verde al convenio: San Fernando, con un 68% de apoyos (633, por los 289 en contra); Puerto Real (384 síes y 84 noes); Cádiz (135 a favor y 14 en contra) y Madrid, con 186 favorables y 31 rechazos.

La participación ha superado el 80% y, así, de las 5.060 personas con derecho a voto lo han ejercido 4.108.