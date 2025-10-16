"Galicia ilusiona" trae al Jofre la mejor magia en cinco pases

Los escenarios acogerán a magos de todo el mundo Cedida

Un año más y llegando a su cuarta edición, el festival de magia “Galicia ilusiona” llega a Ferrol para no dejar a nadie indiferente.

El teatro Jofre ofrece nada menos que cinco pases para que se pueda disfrutar sin restricción de la mejor magia e ilusionismo del mundo. De este modo, habrá sesiones mañana, a las 18.00 y a las 20.30 horas; y el domingo, a las 12.30, 18.00 y 20.30 horas –desde 17,50 euros–.

En esta edición de “Galicia ilusiona” estarán presentes artistas internacionales multipremiados que visitan Galicia por primera vez para ofrecer espectáculos únicos como es el caso de Seimei, de Corea del Sur, que presentará un número cargado de tradición, con una puesta en escena cuidada y efectos mágicos de alto impacto. Entre los participantes se encuentra también la compañía catalana Mag Edgard, premiada con el galardón FISM Turín 2025 al mejor espectáculo mundial, integrada por ocho artistas y una escenografía única con apariciones, desapariciones y levitaciones, entre sus contenidos; Nacho Samena, como representante de la comunidad gallega, campeón nacional de magia y con una gran proyección en la actualidad, que pondrá sobre el escenario ferrolano una fusión de música y destreza manual; David Burlet, artista carismático premio al mejor malabarista francés durante tres años y número uno mundial en su disciplina; o el mago Murphy, presentador y maestro de ceremonias con numerosos premios nacionales al mejor presentador de galas internacionales.

El evento fue presentado oficialmente este jueves en la delegación territorial de la Xunta por los directores de la misma, Dani Polo y Pedro Bugarín, con la presencia de la delegada, Martina Aneiros, y el concejal de Festas del Concello de Ferrol, Arán López.

Aneiros destacó la contribución de este tipo de iniciativas, con las que colabora Turismo de Galicia, “a seguir incrementado os atractivos da cidade como destino urbano e potencial turístico de toda la comunidade”.

El éxito de “Galicia ilusiona” está avalado por los resultados anteriores. Así, en 2024 se agotaron todas las localidades de las actuaciones, con más de 15.000 personas, una cifra que, sumada a las anteriores y a la presente edición, permitirá que este 2025 se alcance el hito de 100.000 espectadores.