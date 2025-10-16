Ferrol acogerá en noviembre la I Feira de Formación e Educación

Presentación de la Feira de Formación e Educación | Daniel Alexandre

El auditorio de Ferrol se convertirá el próximo 6 de noviembre en una feria dedicada a los estudiantes y a la orientación.

Se trata de la I Feira de Formación e Educación, en la que colaboran conjuntamente Concello de Ferrol y Campus Industrial. El evento y sus contenidos fue presentado por el alcalde, José Manuel Rey Varela, y la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares.

Rey Varela definió la iniciativa como “moito máis que un evento, é unha xanela aberta ao futuro, un espazo onde os estudantes poderán descubrir as infinitas posibilidades que se abren ante eles”; mientras que Ares valoró “a oportunidade de darlle a coñecer aos centros educativos da comarca a ampla oferta de titulacións da Universidade da Coruña (UDC) e, en particular, as do campus ferrolán, moitas delas únicas no Sistema Universitario de Galicia (SUG)”.

Contenidos

La feria contará con 18 puestos, en los que estarán representadas las tres universidades públicas gallegas –Universidade de Santiago de Compostela (USC), la Universidade de Vigo (UVigo) y la Universidade da Coruña (UDC) –además de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) y el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga)–.

A nivel nacional, estarán presentes la Universidad Europea, la Universidad de Navarra, la Universidad Nebrija y el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (U-Tad).

Tendrán su propio espacio, además, el Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG), la Escola Superior Marcelo Macías, Atlantic Air Academy y Air Hostess Coruña.

Otras posibilidades laborales contarán con su stand en esta primera edición de la feria, como la Policía Local de Ferrol, la Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas y parque de Bomberos de Ferrol.

“Un abanico de posibilidades que se estende máis aló das aulas, mostrando aos nosos mozos as diversas opcións que existen para construír un futuro sólido e prometedor”, aseguró el regidor ferrolano.

En la zona exterior del auditorio se mostrarán iniciativas como los dos vehículos eléctricos con los que la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF– compite en las carreras Greenpower a nivel autonómico y nacional, recordando que el primero de estos coches se fabricó con un kit proporcionado por Greenpower Iberia, mientras que el segundo fue construido, íntegramente por alumnado del grado y del máster de este centro del Campus Industrial de Ferrol.

El regidor llamó la atención sobre el interés de la feria insistiendo en que “é un investimento no futuro, unha aposta polo talento dos nosos mozos”, invitando, de este modo, a los alumnos y alumnas a participar y a descubrir las oportunidades que se abren ante ellos para “construír un futuro brillante”.

Los stands estarán abiertos al público el jueves día 6, en horario de 10.00 a 14.00 horas, –los centros educativos (ya hay 15 apuntados) deben solicitar la visita previamente en el correo educacion@ferrol.es antes de las 14:00 horas del miércores 29 de octubre–.

Por la tarde, entre las 16.00 y las 17.30 horas, el evento informativo está abierto al público en general, sin necesidad de inscripción previa.