El Gobierno incoará en noviembre el expediente para hacer de Ferrol Lugar de la Memoria

El procedimiento, una vez incoado el expediente, puede durar un año Jorge Meis

La incoación del expediente para otorgar a la ciudad de Ferrol el reconocimiento de Lugar de la Memoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el próximo 4 de noviembre. Así lo anunció esta mañana en Vigo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en el marco de las II Jornadas Nacionales sobre Controles Oficiales en el Tráfico Internacional de Mercancías.

Así, aprovechando una pregunta de los medios relativa al proceso para declarar el Pazo de Meirás y la isla de San Simón Lugares de Memoria, el representante adelantó la fecha en la que se hará oficial el procedimiento para la ciudad naval. En este sentido, Torres Pérez afirmó que se seguirán los pasos que se tomaron en otras ubicaciones, como es el caso de Guernica, avanzando además que la intención del Gobierno es continuar impulsando estos reconocimientos en otras urbes del territorio nacional.

"Hay razones históricas desde el siglo XIX de la lucha por las libertades, por la democracia, en Ferrol, para que sea Lugar de Memoria", aseveró el ministro, insistiendo en que son medidas que "nos ennoblecen como demócratas", además de "dignificar a las víctimas" de la represión franquista.