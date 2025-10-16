Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El Gobierno incoará en noviembre el expediente para hacer de Ferrol Lugar de la Memoria

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció esta mañana la fecha de publicación en el BOE de esta resolución

J. Guzmán
J. Guzmán
16/10/2025 13:27
El procedimiento, una vez incoado el expediente, puede durar un año
El procedimiento, una vez incoado el expediente, puede durar un año
Jorge Meis

La incoación del expediente para otorgar a la ciudad de Ferrol el reconocimiento de Lugar de la Memoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el próximo 4 de noviembre. Así lo anunció esta mañana en Vigo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en el marco de las II Jornadas Nacionales sobre Controles Oficiales en el Tráfico Internacional de Mercancías.

Así, aprovechando una pregunta de los medios relativa al proceso para declarar el Pazo de Meirás y la isla de San Simón Lugares de Memoria, el representante adelantó la fecha en la que se hará oficial el procedimiento para la ciudad naval. En este sentido, Torres Pérez afirmó que se seguirán los pasos que se tomaron en otras ubicaciones, como es el caso de Guernica, avanzando además que la intención del Gobierno es continuar impulsando estos reconocimientos en otras urbes del territorio nacional.

"Hay razones históricas desde el siglo XIX de la lucha por las libertades, por la democracia, en Ferrol, para que sea Lugar de Memoria", aseveró el ministro, insistiendo en que son medidas que "nos ennoblecen como demócratas", además de "dignificar a las víctimas" de la represión franquista. 

Te puede interesar

Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava

Blanca Millán, maestra de ceremonias en el espectáculo de A Malata
Miriam Tembrás
Jugadores y cuerpo técnico de la formación eumesa

El Pontedeume se desquita ante el Arousa y el Narón da la cara ante el Parrillada Arteixo
Redacción
Los aficionados del Racing ya se desplazaron de forma masiva a Lugo

Las entradas para ver el Celta Fortuna-Racing de Ferrol se asignarán por sorteo
Juan Quijano
Instalaciones del centro escolar

Pontedeume y Miño solicitan a la Xunta nuevas paradas para el CEIP Andrade
Redacción