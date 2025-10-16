Alcaldes socialistas de la comarca piden más medios en la lucha contra el narcotráfico

Foto de familia al término de la reunión celebrada ayer en el Parador de Ferrol J.G.

Alcaldes y representantes socialistas del área de Ferrolterra, encabezados por el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y el presidente de la Diputación, Valentín González, celebraron esta tarde en la ciudad naval un encuentro de trabajo para analizar el problema del narcotráfico en la zona y elevar tanto al Ejecutivo central como al resto de administraciones una serie de peticiones para abordar esta problemática.

Tras la reunión, el secretario xeral de la formación en Ferrol y anterior alcalde, Ángel Mato, reivindicó que “os socialistas non estamos dispostos a que as nosas comarcas sexan recoñecidas a nivel nacional como o primeiro mercado no noroeste español no tráfico e o menudeo da droga”. En este sentido, el representante insistió en que en esta área la gente es bien conocedora “desta lacra” y que por ello solicitaban “máis medidas para traballar contra o narcotráfico (...) dende todos os parámetros que involucran este problema”.

Así, Mato Escalona agradeció a los Cuerpos de Seguridad del Estado su labor, insistiendo en que es necesario que cuenten con más medios, pero también que el resto de administraciones deben involucrarse en las diferentes facetas de esta situación. De igual modo, el socialista apuntó que una de las vertientes de las que “menos se fala” de esta coyuntura es la del blanqueo de capitales, contra la que hay que redoblar esfuerzos.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, afirmó que sus compañeros le habían puesto “deberes”, subrayando que el objetivo de la formación en la comarca era, entre otras medidas, el establecimiento de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional para Ferrol, avanzando que es un procedimiento que ya está en marcha y que se cuenta con el compromiso del Ejecutivo central para ello.