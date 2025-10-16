Agentes de la Policía Nacional logran evitar “in extremis” el suicidio de una vecina de Ferrol

Desde la Policía se incidió en la importancia de denunciar estos hechos lo antes posible Jorge Meis

Una patrulla de la Comisaría de Ferrol-Narón de la Policía Nacional logró evitar esta misma semana el suicidio de una vecina de la ciudad. Según detalló hoy el departamento local de este cuerpo, los hechos tuvieron lugar el pasado lunes, día 13, cuando familiares de la mujer presentaron una denuncia por su desaparición.

Así, los allegados de la mujer expresaron su preocupación por su estado emocional, por lo que de inmediato se estableció un dispositivo para su búsqueda. Uno de los binomios movilizados logró localizar poco después el coche de la desaparecida, que se encontraba aparcado en el entorno de una de las playas del municipio, comprobando que la mujer se encontraba en su interior.

Tras acceder al turismo, los agentes comprobaron que esta persona se encontraba en estado de semiinconsciencia debido al gran número de pastillas que había ingerido con la intención de quitarse la vida. De este modo, los policías procedieron a practicarle primeros auxilios y a solicitar la presencia de una ambulancia medicalizada de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Una vez estabilizada, la vecina fue trasladada de urgencia al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), donde fue ingresada.

Desde la Policía Nacional se señaló posteriormente que agentes de la Comisaría ferrolana han intervenido con éxito en los últimos meses en situaciones similares, recordando la importancia de denunciar lo antes posible ante la más mínima sospecha de que alguien quiera quitarse la vida.