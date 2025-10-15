Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Pancartas de protesta en la cofradía de Ferrol por las multas y la situación del sector

El patrón mayor, uno de los señalados, insta al Puerto a buscar “soluciones” a los problemas “que surgen”

Redacción
15/10/2025 23:04
Mensajes colgados en la lonja de Curuxeiras
Mensajes colgados en la lonja de Curuxeiras
Emilio Cortizas

Alrededor de las 18.00 horas, mientras se celebraba en el pósito de Curuxeiras una reunión de la junta general de la Cofradía de Pescadores para hablar de los temas de actualidad –como la reciente declaración de gran parte del banco de As Pías como zona C, la situación generada por la caída de la producción de bivalvos y el abordaje de iniciativas y proyectos para tratar de paliarla–, se colgaron en diferentes puntos de la lonja pancartas en las que se denuncia la imposición de multas a los socios –de aparcamiento– y se señalaba al patrón mayor, Gustavo Chacartegui, pidiéndole que actúe ante toda esta problemática.

Chacartegui aseguró comprender el malestar de los socios e invitó a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao a sentarse para tratar de “solventar los problemas que siguen pendientes y que son los que están provocando el nerviosismo” de algunos socios.

El patrón mayor incidió en que “lo que queremos todos es buscar soluciones” y afirmó que “esta junta directiva lo que no quiere, por nada del mundo, es volver a las formas de protestar del pasado. Desde que llegamos, siempre quisimos sumar y buscar cosa positivas para el sector y para la ciudad y no queremos volver a lo de antes, pero está claro que atravesamos una situación muy difícil y haremos lo necesario para defender nuestro trabajo”, dijo.

Desde hace un tiempo, los ánimos en el sector están caldeados y el reciente empeoramiento de la calidad del agua en los bancos marisqueros de la ría no ha hecho más que agravar el problema. 

Te puede interesar

Centenares de personas se movilizaron por Palestina

Movilizaciones en la jornada de huelga por Palestina
Redacción
Lino López, durante el encuentro disputado en A Malata ante el Ostrava

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “El resultado es amplio, pero el partido fue, en muchas fases, exigente”
Miriam Tembrás
Pablo Fernández, ayer en la Casa Dopeso

La Xunta explica en As Pontes el proyecto de recualificación profesional ActivaVerde
Redacción
Estreno de la temporada de la sociedad, el pasado fin de semana

La oferta de música clásica en Ferrolterra se actualiza en un “regalo” cultural atemporal
Rita Tojeiro Ces