Pancartas de protesta en la cofradía de Ferrol por las multas y la situación del sector

Mensajes colgados en la lonja de Curuxeiras Emilio Cortizas

Alrededor de las 18.00 horas, mientras se celebraba en el pósito de Curuxeiras una reunión de la junta general de la Cofradía de Pescadores para hablar de los temas de actualidad –como la reciente declaración de gran parte del banco de As Pías como zona C, la situación generada por la caída de la producción de bivalvos y el abordaje de iniciativas y proyectos para tratar de paliarla–, se colgaron en diferentes puntos de la lonja pancartas en las que se denuncia la imposición de multas a los socios –de aparcamiento– y se señalaba al patrón mayor, Gustavo Chacartegui, pidiéndole que actúe ante toda esta problemática.

Chacartegui aseguró comprender el malestar de los socios e invitó a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao a sentarse para tratar de “solventar los problemas que siguen pendientes y que son los que están provocando el nerviosismo” de algunos socios.

El patrón mayor incidió en que “lo que queremos todos es buscar soluciones” y afirmó que “esta junta directiva lo que no quiere, por nada del mundo, es volver a las formas de protestar del pasado. Desde que llegamos, siempre quisimos sumar y buscar cosa positivas para el sector y para la ciudad y no queremos volver a lo de antes, pero está claro que atravesamos una situación muy difícil y haremos lo necesario para defender nuestro trabajo”, dijo.

Desde hace un tiempo, los ánimos en el sector están caldeados y el reciente empeoramiento de la calidad del agua en los bancos marisqueros de la ría no ha hecho más que agravar el problema.