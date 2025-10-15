Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Movilizaciones en la jornada de huelga por Palestina

Hubo hasta cinco concentraciones diferentes

Redacción
15/10/2025 23:07
Centenares de personas se movilizaron por Palestina
Emilio Cortizas

La huelga convocada por diferentes organizaciones y sindicatos para reclamar el fin de la ocupación de Palestina por parte del Estado de Israel tuvo repercusión en la comarca, donde se realizaron diferentes concentraciones y actos de protesta con los que se quiso llamar la atención sobre la situación que padece la población de Gaza y Cisjordania y para denunciar los términos del acuerdo de paz. Así, hubo actos convocados por estudiantes, sindicatos e incluso por el comité de empresa de Navantia en la puerta del astillero.

Las protestas a favor de la causa palestina se están intensificando y en las últimas semanas han tenido una mayor afluencia

