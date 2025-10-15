La oferta de música clásica en Ferrolterra se actualiza en un “regalo” cultural atemporal

Estreno de la temporada de la sociedad, el pasado fin de semana D. Alexandre

La llamada música clásica, a pesar de los prejuicios que la rodean, continúa tan viva como hace siglos y eso lo demuestra tanto la propia existencia de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a la organización de conciertos y difusión musical, como los programas que propone desde 1949. Esta extensa trayectoria ha obligado a la entidad a adaptarse a los distintos cambios sociales, logrando haber mantenido activo un proyecto regularmente actualizado con novedades como la página web o el programa de podcast estrenados el año pasado.

Asimismo, trabaja mirando al futuro con centros educativos y, por supuesto, con el CMUS Xan Viaño, cuyo alumnado constituye un gran público potencial para apreciar las propuestas, que van desde lo más antiguo hasta compositores contemporáneos. Aun así, los usuarios para los que trabaja la asociación no se limitan a los entendidos en la materia. ¿Quién no ha disfrutado una banda sonora como la de “Harry Potter”, “Star Wars”, “Una odisea del espacio” o “La naranja mecánica”? Estos son ejemplos aportados por dos de los miembros de la renovada directiva, la presidenta Araceli Torres y el vocal José Álvarez, que ocupan sus puestos desde septiembre.

Este último considera “un regalo” la existencia de la Sociedad Filarmónica, que posibilita traer “dos ‘orquestazas‘ de nivel europeo”, como son la Sinfónica de Galicia y la Real Filharmonía, que actúan en el Auditorio, además de los “conciertos exclusivos” que ofrecen en el Jofre, que no se repiten en otras ciudades como ocurre con las anteriores.

De hecho, Álvarez, que es periodista, en una entrevista a Elim Chan, directora de orquesta de Hong Kong, fue consciente de la repercusión de los programas al comentar que “ella había oído hablar ya de Ferrol y del auditorio que tenemos aquí, que tiene muy buena acústica”. El nivel de las propuestas también lo pone de relieve Torres, recordando que la entidad “lleva 77 años trayendo la mejor música clásica a Ferrolterra”, un territorio en el que quiso incidir porque su intención es la de llegar toda la comarca, apuntando además que ya cuentan con una cantidad considerable de socios de municipios limítrofes.

Un alcance que puede constatar con su propia experiencia José Álvarez, que se incorpora por primera vez al equipo junto al secretario Pascual Sesma. El vocal, además de encargado de la comunicación, vivía en Ortigueira cuando descubrió la entidad hace tan solo tres años. Fue a través del cartel que anunciaba un “conciertazo” del compositor y pianista turco Fazil Say con la Real Filharmonía de Galicia, dirigidos por el director de la misma procedencia Can Okan, a quien descubrió en esa ocasión. El repertorio no solo incluía la obra de Mozart y Beethoven sino también las propias creaciones contemporáneas del músico, algo que llamó la atención sobre los organizadores, como “un verdadero regalo a la sociedad”, que apreció todavía más al conocer el precio de las citas.

Recorrido

Los 77 años que lleva funcionando ininterrumpidamente la Sociedad Filarmónica Ferrolana corresponden a una etapa de renacimiento en la que esta se consolidó. No obstante, tal y como destaca Álvarez adjuntando prensa de la época, los primeros pasos que acabaron por convertirse en la asociación datan ya de 1919, cuando El Correo Gallego califica la idea de “una iniciativa plausible”.

En cualquier caso, la fundación de la asociación se remonta al 9 de julio de 1949, según apuntó en una entrevista, en 2018, el entonces miembro de la directiva Fernando Bores, gracias a una conferencia de José María López Ramón, que posteriormente sería alcalde del municipio, en el Casino Ferrolano. En esta charla animó “a un grupo de amigos” hasta que el día 7 de octubre de ese mismo año se celebró el concierto inaugural, con la obra “Goyescas” de Enrique Granados y la zarzuela “La Revoltosa” de Ruperto Chapí en el programa.

Tan solo un año después de la fundación, la sociedad adquirió un piano Steinway & Sons por 80.000 pesetas que fue estrenado en el propio 1950 por el internacionalmente conocido en la época José Cubiles.

Entre tanta historia, también hubo “momentos complicados” como, “por ejemplo, cuando el teatro Jofre durante muchos años estuvo en obras, cerrado, eso complicó mucho la vida de la Sociedad Filarmónica”, especialmente porque aún no se disponía del auditorio municipal. Gracias al “gran empeño” del equipo que estaba al frente por aquel entonces, la entidad se mantuvo hasta llegar a otro período de pausa, en este caso para cualquier actividad que necesitara público, como fue la pandemia.

Asimismo, Torres valoró el trabajo “extraordinario” realizado por la anterior directiva porque, “durante bastantes años”, la entidad fue sacada adelante por tres mujeres “con muchísimo esfuerzo”. Al contrario, la presidenta describe la etapa actual como “mucho más fácil” ya que, después de dichas coyunturas, están recuperando los socios perdidos. Sin embargo, continúan surgiendo retos como el de “atraer a gente más joven, de mediana edad, para que venga a los conciertos porque la música es para todos”. Así, considera que lo que hace falta es promoción porque “las cosas, para amarlas, también hay que conocerlas”.

Hoy son alrededor de 400 personas asociadas, tal como señaló Araceli Torres, que se benefician de los descuentos que ofrecen con la suscripción trimestral, de 25 euros (6 por concierto) o de apenas 10 euros en el caso de la tarifa juvenil, destinada a personas de como máximo 26 años de edad con carnet de estudiante. Asimismo, para los conciertos que tienen lugar en el Auditorio de Ferrol ponen a disposición un servicio de autobús desde Correos con salida a las 20.00 para el inicio a 20.30 horas.

Todos estos servicios facilitan seguir la tendencia ascendente, incrementando las 330 personas de media que asisten a las sesiones, salvo en algunos casos más concretos en los que se cumple la premisa de que para amar hay que conocer. Un ejemplo evidente puede ser el del concierto que ofreció Ainhoa Arteta en el mes de marzo de este mismo año que, acompañada del pianista Javier Carmena, completó la capacidad del auditorio municipal, que duplica la cifra habitual.

Podcast

“Encontros Filharmónicos” es el título del programa radiofónico en el que José Álvarez entrevista a los artistas y que se localiza en la pestaña “Hemeroteca” de la página web, en cuyas emisiones se realizan un análisis de todos los conciertos para “que podamos apreciar mucho más lo que ha pasado sobre el escenario”.

Normalmente no se exceden los 60 minutos por programa, que se graba en vídeo para ilustrar algunos elementos como los instrumentos, con excepciones motivadas como la de la agrupación Forma Antiqva. Al mismo tiempo, el podcast sirve de plataforma para un sinfín de reflexiones particulares de cada músico como la que realizó Arteta acerca de la explotación que sufren las nuevas generaciones por la industria.