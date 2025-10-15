La I Semana de la Moda de Galicia coge velocidad de crucero

Paloma Lago gala moda ANDE

Este lunes arrancaba oficialmente la I Semana de la Moda Gallega, que organiza la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores (ANDE), y lo hacía con exhibición de material informativo en varios puestos del Centro Comercial Aberto Ferrol A Magdalena.

Este martes tuvo lugar el primero de los actos de la agenda con la celebración en el Centro Cultural Torrente Ballester de varias ponencias, desfiles de moda y venta de artículos, entre otros.

La primera charla se centró en los polos de emprendimiento que promueve la Xunta en Ferrol. La segunda de las mesas, “Nuevas marcas: de ideas a realidades”, contó con la presencia de Laura Adela Fernández, CEO de Equipo Laura, y la participación del diseñador Víctor Suárez, de Marta Diéguez Otero (Chissio) y de Juan Carlos Meizoso y Sofía Herrera (Laboratorio Modo 3D). El evento incluyó un desfile de la marca Chissio, que también trasladó un stand a la cita.

A ese encuentro siguió otro, “La creatividad en el mundo de la moda”, que estuvo moderada por la fotógrafa y periodista Alicia Seoane y contó con la intervención de Galería Sarao; el responsable de Chavs Clothing, Helena Rico, Natalia Alcayde y la abogada Rosa Fernández.

La directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, fue la encargada de poner el broche final a esta primera jornada de actos con motivo de la Semana de la Moda.

Mariño tuvo ocasión de poner en valor “o asesoramento que ofrece a Rede de polos que conta cunha das súas oficinas precisamente en Ferrol, para poder sacar adiante iniciativas nun sector estratéxico como é o téxtil”.

Las propuestas diseñadas por la delegación local de ANDE para esta Semana de la Moda tienen continuidad este miércoles con un evento matinal en el Campus Industrial de Ferrol, sobre ideas y sinergias en este sector y, por la tarde se celebrará un "tardeo creativo" sobre moda y emprendimiento en el Bla Bla Café.

Paloma Lago

Este jueves 16 será el día grande, cuando se darán a conocer las propuestas de las nueve candidatas gallegas que se postulan para competir en nombre de Galicia en la 39 edición de los Premios Nacionales de la Moda, en el ámbito de jóvenes diseñadores.

El acto, que se celebrará en las instalaciones de Galicia Textil, en Neda, a partir de las 18.30 horas, estará conducido por la presentadora ferrolana Paloma Lago, quien se encargó de oficializar ese hecho en un mensaje transmitido a través de las redes a sus seguidores.