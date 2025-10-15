La afiliación a la Seguridad Social bate un récord en Ferrol, con 20.661 altas

El régimen general supera por primera vez los 17.000 cotizantes Jorge Meis

El número de afiliaciones a la Seguridad Social marcó en agosto un nuevo récord en Ferrol, con un total de 20.661 personas en alta, lo que supone un incremento de 135 con respecto al mes pasado y de 580 si se compara con el mismo periodo del ejercicio anterior. Es el régimen general –el de trabajadores por cuenta ajena– el que aporta prácticamente todas las nuevas altas, tanto en la evolución intermensual como en la interanual.

Así, en relación con julio, hay ahora 145 cotizantes más, lo que supone que por primera vez desde que existen registros (año 2011) se supera la barrera de los 17.000 –en concreto, 17.069–. El resto de los regímenes pierden terreno, aunque ligeramente, con los 2.896 autónomos –dos menos–, 59 afiliados en el régimen especial agrario –cinco menos–, 237 del mar –dos menos– y 400 de empleados del hogar –uno menos–. Si la referencia se establece con agosto del año pasado, hay ahora 624 personas más en el régimen general, doce menos en el RETA, uno más en el agrario, 14 menos en el del mar y 19 menos que en el de empleo doméstico.

Con este dato de afiliación, la ciudad naval suma seis meses seguidos por encima de los 20.000.

En el segundo gran concello de la comarca, Narón, la situación es muy similar y ha logrado establecerse definitivamente por encima del límite de los 15.000. En agosto eran, concretamente, 15.501, una cifra nunca antes alcanzada, e igual de insólitos son los 13.042 afiliados del régimen general, que es, como en Ferrol, el que está detrás del incremento. De hecho, hace un año había 345 cotizantes menos en el conjunto de los regímenes y, solo atendiendo al mayoritario, eran 390 menos, es decir, que, además, amortigua las cifras de autónomos –2.024, 31 menos que en 2024–, agrario –57, con seis más–, del mar –138, seis menos– y empleo en el hogar –14 menos que en agosto de 2024–.

En el resto de la comarca, la situación es dispar en la evolución interanual. Hay dos concellos con los mismos afiliados –Cariño, con 1.161, y Ortigueira, con 1.824– y ocho con menos: Cabanas pierde 83 –1.268–, A Capela, dos –452–; Monfero, 19 –693–; Ares, 13 –2.214–; Cedeira, cinco –2.320–; Moeche, 11 –447–; Cerdido, dos –342–; y Mañón, que tiene 14 menos –405–. En el otro lado de la balanza están los otros dos grandes municipios en población: Fene, con 58 más –4.576–, y As Pontes, con 71 –3.674–. También aumenta en Pontedeume, con 25 más –hasta los 2.792 afiliados–; Valdoviño, con 21 –2.437–; Mugardos, con 14 –1.827–; Neda, con 57 –1.770–; San Sadurniño, con 31 más –1.016– y As Somozas, que tiene siete más y alcanza los 400 cotizantes a la Seguridad Social.