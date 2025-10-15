“Kit Digital ha supuesto un cambio radical tanto en la gestión interna como en la imagen externa de nuestra empresa”

Mo Salah Moahmed, CEO y fundador de la empresa melillense Promeco 2000 SL Cedida

“Kit Digital nos ha ayudado a reforzar, a ordenar y a gestionar todo el tema documental tanto hacia el exterior como internamente”, explica Mo Salah Mohamed, CEO y fundador de la empresa de construcción melillense Promeco 2000 S.L. “Desde horas de fe, hasta hojas de registro horario, pasando por nóminas complejas; además de la gestión y mantenimiento de páginas web en las que mostrar casos de éxito de nuestro trabajo”, detalla.

Y es que para el máximo responsable de Promeco 2000, ser beneficiario de Kit Digital ha sido de gran ayuda para agilizar procesos como la facturación, la gestión de presupuestos o la gestión de proveedores. “Todo va mucho más rápido hoy día gracias a la digitalización”, afirma con rotundidad el CEO de Promeco 2000.

El plazo para solicitar la ayuda de Kit Digital finaliza el 31 de octubre

Las empresas que aún no hayan solicitado la ayuda pueden hacerlo hasta el 31 de octubre de 2025 a las 11 horas, momento en que se cierra el plazo para poder pedir el bono digital de Kit Digital para empresas y autónomos de entre 0 y menos de 3 empleados y para comunidades de bienes, sociedades civiles y explotaciones agrarias de titularidad compartida. Ambas convocatorias finalizan su plazo de solicitud en breve pero la dirigida a empresas de entre 0 y menos de 3 empleados se encuentra en fase final de presupuesto, por lo que finalizará la convocatoria cuando se acabe el plazo o el presupuesto de la convocatoria, lo que ocurra antes. Se pueden consultar las convocatorias en la Sede de Red.es o en la web de Acelera pyme.

El programa comenzó en marzo de 2022 y desde ese momento, Red.es ha abierto 5 convocatorias dirigidas a diferentes segmentos de empresas de entre 0 y menos de e 250 empleados. Hasta la fecha, el programa Kit Digital ha concedido más de 820.000 ayudas de Kit Digital en todo el territorio, lo que equivale a más de 3.300 millones de euros.

Se trata del programa a la digitalización de pymes más demandado de la historia de España que, además, ha logrado una capilaridad sin precedentes. Muestra de ello es más del 90% de los municipios ha recibido, al menos, un bono digital de este programa. Las ayudas de este programa han llegado a todas las provincias y comunidades autónomas, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Es el caso de Promeco 2000, empresa ubicada en Melilla que solicitó la ayuda para mejorar sus procesos. “Lo que nos empujó a solicitar las ayudas de Kit Digital fue, principalmente, ordenar el desorden digital que tienes dentro de una empresa”, continúa el CEO de Promeco 2000, para quien “aún hoy día hay mucha gente que no está puesta en el tema de la digitalización y la informática”, valora. “Yo lo recomiendo, sin lugar a duda, y no solo en mi sector”, continúa diciendo. “Cualquier cosa mínima que hagas con Kit Digital, habrá a empresas que les valga el 100% y otras el 1%; pero sea uno u otro el caso, creo que deberían de aprovecharse de algo que está allí”, concluye.

Proceso fácil, sencillo y ágil

Para solicitar las ayudas, lo primero que el empresario debe hacer es registrarse en la plataforma www.acelerapyme.es y completar un test de autodiagnóstico, que mide el grado de madurez digital de la empresa. Una vez hecho el registro, el siguiente paso es solicitar el bono digital en la sede electrónica de Red.es.

Si algo ha caracterizado a este programa es la agilidad y la facilidad. Bajo el lema de ‘cero papeles’ y gracias a herramientas de robotización, Red.es ha conseguido agilizar el proceso de forma que se ha logrado reducir el tiempo de tramitación de un expediente de tres horas de media a tres minutos. Se han llevado a cabo, hasta la fecha, alrededor de 20 millones de consultas automatizadas. Esto se traduce en que, si la pyme o autónomo/a cumple los requisitos y realiza correctamente la solicitud, se le concede la ayuda en solo 15 días.

Una vez concedida la ayuda, las empresas beneficiarias de Kit Digital pueden acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales que se pueden consultar en la web www.acelerapyme.es y firmar los acuerdos de prestación de soluciones digitales.

Kit Digital ha conseguido una agilidad y facilidad enormes para las pymes y autónomos/as. Hoy en día, más de tres años después de su inicio, siguen entrando solicitudes de empresas y autónomos/as interesados en la ayuda para digitalizar sus negocios y cuyas implantaciones ya han impactado en más de 2,5 millones de empleos. En todo este tiempo se han atendido más de 1 millón de consultas telefónicas que se traduce en casi 9 millones de minutos atención a solicitantes, beneficiarios y Agentes Digitalizadores.

Más de 11.000 agentes digitalizadores adheridos, el 98% pymes TIC

Los agentes digitalizadores son los encargados de implementar las soluciones digitales en las empresas beneficiarias y los responsables de justificar correctamente la implantación. En estos momentos hay más de 11.000 agentes digitalizadores adheridos, de los que el 98% son pequeñas empresas TIC. Además, en una encuesta elaborada por Red.es a una muestra de 1.626 agentes digitalizadores entre el 08 de febrero y el 01 de marzo de 2024, se recoge que el 84% de los agentes encuestados consideran que su actividad ha crecido gracias a Kit Digital y el 60% de los agentes digitalizadores encuestados está muy satisfecho o satisfecho con Kit Digital.

Kit Digital es un programa del Gobierno de España, gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros financiados por la Unión Europea a través de los fondos europeos NextGenerationEU y que cuenta con la Cámara de Comercio como entidad colaboradora. El objetivo de Kit Digital es digitalizar a pymes y autónomos con menos de 250 empleados de todos los sectores productivos en el territorio nacional.

Para más información las empresas interesadas pueden llamar al 900 909 001 o rellenar el siguiente formulario: https://www.acelerapyme.gob.es/contacto