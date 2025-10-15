El PSOE critica las “trabas” del Concello para colocar una placa en honor a Pablo Iglesias

Lugar designado por el gobierno local para la colocación de la placa Daniel Alexandre

La Agrupación Socialista de Ferrol denunció este mediodía las “trabas” que está poniendo el gobierno local para la colocación de una placa en recuerdo de Pablo Iglesias en el parque homónimo de Esteiro con motivo del 175 aniversario de su nacimiento y del centenario de su muerte.

Por medio de un comunicado, la formación criticó que, tras solicitar la instalación de este memorial en el barrio natal del fundador del PSOE y la UGT, el Concello aceptó, siempre que fuese en el mencionado espacio. No obstante, el lugar elegido por el Consistorio, apuntan desde el grupo municipal, es “indecoroso e afastado dentro desa zona verde, xunto a unha pedra manchada con pinturas e unha árbore seca”.

Como respuesta, aseveran, la agrupación propuso una ubicación alternativa cerca de la indicada por el ejecutivo ferrolano, pero fue rechazada. Así, el PSOE expresó su extrañeza ante la postura de los populares, insistiendo en que la figura de Iglesias va más allá de su dimensión política y destacando su importancia para la historia de Ferrol y de España. Por otra parte, la formación anunció que mañana viernes se celebrará un homenaje en este parque de Esteiro en el que se descubrirá la placa, reproducción de la obra de López Miras de 1927.