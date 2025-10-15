Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El PSOE critica las “trabas” del Concello para colocar una placa en honor a Pablo Iglesias

La formación califica de "indecoroso e afastado" el lugar designado por el gobierno local en el parque homónimo

Redacción
15/10/2025 21:42
Lugar designado por el gobierno local para la colocación de la placa
Lugar designado por el gobierno local para la colocación de la placa
Daniel Alexandre

La Agrupación Socialista de Ferrol denunció este mediodía las “trabas” que está poniendo el gobierno local para la colocación de una placa en recuerdo de Pablo Iglesias en el parque homónimo de Esteiro con motivo del 175 aniversario de su nacimiento y del centenario de su muerte.

Por medio de un comunicado, la formación criticó que, tras solicitar la instalación de este memorial en el barrio natal del fundador del PSOE y la UGT, el Concello aceptó, siempre que fuese en el mencionado espacio. No obstante, el lugar elegido por el Consistorio, apuntan desde el grupo municipal, es “indecoroso e afastado dentro desa zona verde, xunto a unha pedra manchada con pinturas e unha árbore seca”.

Como respuesta, aseveran, la agrupación propuso una ubicación alternativa cerca de la indicada por el ejecutivo ferrolano, pero fue rechazada. Así, el PSOE expresó su extrañeza ante la postura de los populares, insistiendo en que la figura de Iglesias va más allá de su dimensión política y destacando su importancia para la historia de Ferrol y de España. Por otra parte, la formación anunció que mañana viernes se celebrará un homenaje en este parque de Esteiro en el que se descubrirá la placa, reproducción de la obra de López Miras de 1927.

Te puede interesar

Daniels fue la máxima anotadora de la primera parte

Un implacable Baxi Ferrol brilla en su estreno europeo en A Malata (100-64)
Iago Couce
El proyecto busca recuperar la configuración histórica de este espacio de esparcimiento

Comienza la licitación del proyecto de remodelación de la plaza de Ferrándiz, en Esteiro
J Guzmán
Un instante de la presentación

Fene reivindica a las víctimas del franquismo con un “exercicio de xustiza e dignidade”
Redacción
Imagen de archivo de una edición anterior

Cedeira acoge este sábado la XIX Xuntanza de Palilleiras e Labores Tradicionais
Redacción