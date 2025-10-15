Comienza la licitación del proyecto de remodelación de la plaza de Ferrándiz, en Esteiro

El proyecto busca recuperar la configuración histórica de este espacio de esparcimiento Daniel Alexandre

La remodelación de la plaza de Ferrándiz, en el barrio de Esteiro, se encuentra ya un paso más cerca de ser una realidad. Hoy mismo, la Diputación de A Coruña anunció el inicio del proceso de licitación de las obras para este proyecto, que está presupuestado en 605.926 euros –sufragados íntegramente por los fondos europeos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno central–.

“Esta intervención supón un paso importante na rexeneración urbana do centro histórico de Ferrol e na recuperación do seu valioso patrimonio paisaxístico e histórico, coa creación dun espazo pensado para o lecer, o paseo e o encontro cidadán”, afirmó el presidente de la institución provincial, Valentín González. En este sentido, el representante recordó que la actuación busca que esta zona verde recobre “a súa identidade”, dado que se conservará el trazado original de este punto.

Y es que, como se señaló desde el organismo, el proyecto es una de las cinco iniciativas incluidas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Destino (PSTD) “Centro histórico de Ferrol e Patrimonio Militar da Costa Ártabra”, una propuesta complementaria al Plan de Recuperación das Baterías Militares da Costa de Ferrolterra que abarca la ferrolana de Monteventoso, la de Campelo, en Valdoviño, y A Bailadora de Ares.

La actuación

En cuanto a los trabajos en sí, que tendrán un plazo de ejecución de seis meses –por lo que se prevé que se inaugurará durante la segunda mitad de 2026–, supondrá una reforma integral de este espacio verde aunque manteniendo el trazado del siglo XVIII, creando sendas peatonales que se integrarán con las zonas verdes –destacando una principal que dividirá el espacio siguiendo el eje norte-sur–. Asimismo, la plaza contará con una área de juegos infantiles, otra de ejercicios biosaludables, mobiliario urbano accesible de acero y madera con algunos elementos “orgánicos” de hormigón blanco, nuevas fuentes, papeleras prismáticas, un sistema de riego sostenible e iluminación con tecnología LED.

De igual modo, el proyecto incluye la reposición de las aceras perimetrales de esta zona ajardinada, además de la creación de espacios de aparcamiento “e a recuperación da aliñación histórica de álamos negros”. En cuanto a los dos extremos que coinciden con las viviendas, el proyecto contempla la creación de pasos de hormigón reforzado para el acceso extraordinario de vehículos.

Un factor del que no se han aportado detalles es la integración de este conjunto de actuaciones con las que se realizarán en el área en el marco del proyecto “Abrir Ferrol ao Mar”, que en su segunda fase humanizará las calles Taxonera y MacMahón desde la avenida de Esteiro hasta la puerta antigua del astillero de Ferrol.

Puesta en valor

Como se señaló, esta intervención se enmarca en el PSTD para la puesta en valor del patrimonio histórico-militar de la ciudad naval y su entorno, una propuesta que cuenta con una dotación de un millón de euros y que, además de esta actuación –que supone más del 60% de los fondos disponibles–, contempla la recuperación del baluarte de San Xoán –que se limpiará y adecentará, contando con un presupuesto de 125.000 euros–, la realización de actividades de promoción de este legado cultural y el desarrollo de recursos informáticos –como una página web y un mapa interactivo– para este mismo fin.

La propuesta fue impulsada por la Diputación de A Coruña y el Concello de Ferrol a través de un convenio de colaboración firmado por ambas partes el pasado 20 de junio.