Una sola empresa se interesa por la reforma interior de la pescadería

Exterior del edificio diseñado por Ucha Jorge Meis

Una única empresa se ha presentado al concurso para ejecutar la reforma interior de la pescadería de Ucha para convertirla en un “gastromercado”. El concejal de Contratación, Javier Díaz, informó ayer de que la administración local ha recibido una sola propuesta que será analizada ahora por los servicios municipales.

El gobierno señala que esta intervención, que cuenta con un presupuesto de algo menos de 360.000 euros, es la primera de un programa que pretende “renovar todo o mercado de A Magdalena”, no solamente la nave del pescado.

En este caso, el remozado espacio contará con 18 puestos de venta de pescado y marisco y uno de los cambios más llamativos con respecto a su aspecto actual será la liberación “total” del espacio central, lo que obligará al traslado de los dos puestos que están ocupados a otros vacíos en el lineal de la fachada, así como a la retirada de todos los expositores de la islas centrales.

Además, se eliminará el escalón que hay para dejar toda la superficie al mismo nivel, favoreciendo así la movilidad interior. El gobierno explica que la liberación de este espacio conllevará una mejora en el funcionamiento del mercado y, además, la recuperación de “perspectivas visuales que inciden en una mejora de la percepción de la cubierta y de las ventanas que hay sobre los diferentes puestos de venta”.

Además, la obra permitirá recuperar la cubierta interior como elemento principal y se instalará nuevo mobiliario fijo en el espacio central ya liberado, con amplias bancadas, pequeñas jardineras y barandillas limitadoras que servirán principalmente para organizar y dividir los dos flujos existentes en el recinto: los pasillos de consumo –en torno a las bancadas de los puestos– y el turístico, en el centro, recorriendo el interior de lado a lado.

Por otra parte, la barra del nuevo puesto de degustación será del mismo tipo que el mobiliario y se prevé la colocación de un tramo de encimera-expositor de acero inoxidable. Habrá también una zona de cocina y otra de consumo, aprovechando el espacio libre en la franja lateral del extremo suroeste.

El Concello detalla que se creará un espacio de información y taquillas –al lado del acceso público central– y se unificará la imagen exterior de los puestos, mejorándose además tanto el “comportamiento sonoro” del recinto como la iluminación y, en consecuencia, la eficiencia energética.

El plazo de ejecución de las obras es de cuatro meses desde la firma del acta de replanteo.