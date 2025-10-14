Protesta del personal civil de Defensa para pedir mejoras salariales

Protesta en la Puerta del Parque el pasado mes de mayo Jorge Meis

La Federación de Atención a la Ciudadanía del sindicato USO organiza para mañana jueves a las 11.00 horas una concentración frente a la Puerta del Parque del Arsenal para reclamar mejoras salariales y el “fin de la discriminación” para el personal civil del Ministerio de Defensa.

El colectivo lleva meses movilizándose por este motivo y, de hecho, en la visita de Margarita Robles el día de la botadura de la F-111 también le hizo llegar su malestar. El objetivo de esta protesta es visibilizar la “precariedad retributiva” del personal civil “frente a las mejoras salariales concedidas exclusivamente al personal militar”, una situación que USO califica de “agravio comparativo” que “agrava” el nuevo Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Así, exigen que la subida salarial que contempla “se extienda de forma inmediata al personal civil, apelando a los principios de equidad y reconocimiento profesional”.