Diario de Ferrol

Ferrol

La oposición carga contra el ejecutivo local y asegura que su marca es la “falta de diálogo”

PSOE y BNG critican al gobierno por la sentencia sobre los gastos de personal

Redacción
14/10/2025 21:47
Concejales del PSOE y el BNG en el pleno de septiembre
Concejales del PSOE y el BNG en el pleno de septiembre
D. Alexandre

La oposición le reprochó al gobierno la “falta de diálogo” y el “autoritarismo”. El portavoz del PSOE, Ángel Mato, aseguró que la sentencia es “unha mostra máis de que este goberno é un bluf en todos os sentidos, un goberno que presume de aprobar un orzamento cada ano, pero que nin son negociados, como traduce a sentenza, nin respostan ás necesidades da cidade”. El exalcalde añade que el ejecutivo del PP “vive dunha publicidade que ningún ferrolán pode crer” y señala que “non hai ningunha obra íntegra deste goberno que teña comezado”, por lo que invitó al alcalde a “deixar de pasar o tempo en Madrid facendo oposición ao Goberno central e pilotar esta cidade, que é o seu deber”.

Por su parte, el portavoz del BNG, Iván Rivas, recurrió a la ironía para valorar la situación –“É raro que non houbera negociación, non? Co habituado que está a falar dos temas...”– para, acto seguido, abandonar ese registro y asegurar que “é un exemplo máis do carácter e a vontade autoritaria dun goberno que considera que é a representación do conxunto da cidade e que non ten que cumprir cos mínimos requisitos democráticos para poder tomar as decisións que adopta”, señaló el edil nacionalista. 

