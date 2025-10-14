La campaña de control de gaviotas constata una caída en las intervenciones

La campaña se celebró entre los meses de abril y agosto, coincidiendo con la época de cría de esta especie Jorge Meis

A comienzos del pasado mes de septiembre, se dio por finalizada la campaña 2025 de censado y control de gaviotas en el término municipal de Ferrol, constatándose una importante caída en los avisos por la presencia de estas aves respecto al ejercicio anterior. Según el informe de la empresa Locus Avis, adjudicataria de este servicio, entre los meses de enero y agosto el área de Medio Ambiente del Concello recibió un total de 241 avisos, 62 menos que en el mismo período de 2024 –es decir, un desplome del 20,4%– y 29 por debajo de 2023 (-10,7%).

Esta variación interanual parece indicar, por una parte, la efectividad de las medidas en marcha para el control de la gaviota patiamarilla (Larus michahellis), la especie más común en el entorno de la ciudad naval; y, por otra, que el incremento entre 2023 y 2024 y la posterior caída en 2025 responde a la implementación de la herramienta SIX –Sistema de Información Xeográfica– del gobierno local para estas labores. Y es que, si bien esta tecnología cartográfica lleva en funcionamiento desde 2014 –sirve, entre otras funciones, para realizar consultas urbanísticas en el término municipal–, su adaptación para la realización de otro tipo de seguimientos, como es el caso de las aves, se ha efectuado de forma paulatina durante los últimos ejercicios.

Así, la campaña 2025 tuvo lugar, como en ejercicios anteriores, entre los meses de abril y agosto, dado que es la época de cría de esta especie. Esto, no obstante, no quiere decir que las actuaciones de la adjudicataria se limiten a dicho marco temporal, dado que, por un lado, sus labores no se limitan a la retirada de nidos –intervienen en casos de aves heridas o atrapadas– y, por otro, a que su contrato también se centra en otros tipos de pájaros, como palomas, que pueden anidar durante todo el año, o los estorninos, que requieren de trabajos específicos para expulsarlos de los entornos urbanos por los daños que pueden llegar a ocasionar.

Resultados

Respecto a las intervenciones en sí, como se detalló, entre los meses de enero y agosto se recibieron en el Concello un total de 241 avisos relacionados con las gaviotas, de los cuales 28 se corresponden con los últimos 31 días de la campaña. De estas reclamaciones, según el informe de Locus Avis, se solventaron 225 –las 16 restantes no se pudieron solucionar por cuestiones como la imposibilidad de acceder al lugar donde se sitúa el nido, por no poder localizar a los propietarios del inmueble o por no encontrar ningún ejemplar en el lugar indicado–, realizándose un total de 211 visitas domiciliarias y revisándose 150 tejados. En este marco, los técnicos de la adjudicataria constataron 76 parejas de esta especie y otros tantos nidos, de los que se retiraron todos. Asimismo, se registraron 66 huevos y 170 polluelos, siendo rescatados 63 y 71, respectivamente.

En cuanto al ámbito de actuación, los resultados de la campaña de 2025 son muy similares a los de la anterior, siendo el barrio de A Magdalena donde se concentraron la mayor parte de las intervenciones, con 77 de las 225. El caso de Ferrol Vello, dada su extensión, también es llamativo, registrándose una veintena de intervenciones, mientras que de Caranza, pese a tener mucha más superficie, tan solo se recibieron 18 avisos. En el eje Ensanche A-San Xoán, por otra parte, se atendieron 19 solicitudes, ocho en O Bertón y, finalmente, doce en Ultramar. De este modo, los datos muestran una caída generalizada de las poblaciones en todas las zonas del núcleo urbano, sin constatarse ningún incremento respecto al pasado año, al tiempo que las actuaciones en el rural ferrolano fueron prácticamente nulas.

Otras aves

En lo referente a otras aves, durante los primeros ocho meses del presente ejercicio apenas se realizaron intervenciones a lo largo del término municipal. De incidencias relativas a palomas, el departamento de Medio Ambiente recibió 20 reclamaciones, de las cuales se resolvieron 18 a través de 16 visitas a domicilios –sin ninguna inspección de tejados–. Dentro de estas, se detectaron trece parejas, un nido y cinco polluelos, siendo retirado este y cuatro de las crías.

En el apartado de “otras aves”, donde se incluyen especies menos comunes en el entorno urbano, se recibieron 16 alertas desde enero, de las que se resolvieron todas –siendo necesarias once traslados al inmueble de los afectados–. Curiosamente, desde comienzos de año no se registraron avisos por la presencia de estorninos en todo el territorio ferrolano, por lo que los técnicos de Locus Avis no tuvieron que intervenir. Esta clase de actuaciones, no obstante, son diferentes de las que se realizan con otros pájaros, pues no se basan en su captura y censado, sino en medidas de expulsión del entorno urbano, dado que, por sus grandes números, pueden ocasionar graves destrozos con sus excrementos, que son corrosivos y pueden dañar vehículos, estructuras o mobiliario urbano.

El contrato

La empresa Locus Avis lleva gestionando el servicio de control y censado de estas especies aviares desde el año 2009. El último contrato fue firmado en el año 2021 de cara a la campaña del año siguiente, siguiendo el modelo de los anteriores de dos años más otros tantos de prórroga. De hecho, esta última extensión fue anunciada por el alcalde, José Manuel Rey, al término de la Xunta de Goberno Local del 25 de noviembre.

El encargo, valorado en 61.707 euros por ejercicio, no se limita a los trabajos durante las épocas de cría, sino que opera a lo largo de todo el año, funcionando como un servicio directo a la ciudadanía. En este sentido, el regidor explicó al inicio de la campaña que no solo se realizan labores de retirada de nidos y ejemplares, sino también, por ejemplo, de asistencia técnica a la hora de implementar soluciones contra poblaciones persistentes en edificios o la elaboración de estudios específicos para cada especie detectada. De hecho, a lo largo del presente mes de octubre y hasta mayo de 2026 tendrá lugar la campaña específica del estornino.

Así, aquellos vecinos que detecten un nido en la cubierta de su inmueble o que se encuentren con un ejemplar herido o caído tanto en la vía pública como en el interior de un edificio privado pueden contactar con la compañía a través del número de teléfono 981 677 809 –en horario de 09.00 a 19.00 de lunes a viernes– o bien a través del correo a.locusavis@telefonica.net. Cabe recordar que se trata de un servicio completamente gratuito para la ciudadanía.