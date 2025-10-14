La Armada reformará la nave de la Unidad de Buceo en A Graña

La estación naval está en plena transformación D. Alexandre

La inversión en infraestructuras, patrimonio y equipamiento militar continúa en Ferrol con el anuncio de las obras de adecuación del denominado núcleo de buceo de la base naval de A Graña, a las que la Armada destinará cerca de 600.000 euros, impuestos incluidos.

La intervención supondrá, en la práctica, la reforma integral de la nave, en la que están destinadas cerca de una veintena de personas que se encargan, entre otras funciones, de desarrollar tareas de reparación y mantenimiento a flote de los buques de la Armada y al desactivado de explosivos localizados en la zona norte de la península, desde la desembocadura del río Miño hasta el Bidasoa. También presta apoyo a las unidades en abastecimiento y mantenimiento de material de buceo.

Las obras consistirán en la demolición de las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones existentes, así como de la fontanería, que serán sustituidos por otros nuevos. Se repararán las paredes y los techos y se ejecutarán nuevos revestimientos, además de pintarse, pulirse los suelos e instalar nuevas carpinterías interiores.

Esta actuación conllevará una reordenación de los espacios y también de sus accesos. En la primera planta, por ejemplo, la solución planteada es una escalera central, a diferencia de lo que ocurre actualmente. El gimnasio se mantiene en donde está, dedicándose la primera altura a usos administrativos –despachos, salas de reuniones y comedores y cocinas–, mientras que la primera mantiene gran parte de sus funciones –taller, pañol y almacén–, prescindiendo de los dormitorios de guardia, que pasan a la primera planta.

Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 4 de noviembre y el plazo de ejecución es de tres meses.