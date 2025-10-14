Ferrol vivirá unha das xornadas contra o xenocidio palestino máis secundadas
Distintas entidades convocan mobilizacións este mércores 15, pola mañá e pola tarde
Tanto pola mañá como pola tarde, a cidade volverá ser este mércores 15 escenario de mobilizacións co obxectivo de continuar denunciando o xenocidio palestino e presionar ás autoridades neste sentido. No caso da primeira quenda, ás 12.00 horas diante do edificio da Xunta, está convocada polo Sindicato de Estudantes, que denuncia o feito de que “o Concello de Ferrol violou o dereito constitucional de manifestación, ó non avisar da nosa [que tivo lugar o pasado día 2] ós establecementos de hostalaría que poñen as súas terrazas no traxecto”.
Segundo apuntan dende o colectivo estudantil, este obstáculo impediu que a comitiva pasara polo traxecto autorizado e obrigou a acurtar o percorrido. Por este motivo “esiximos ó Concello de Ferrol que respecte o dereito constitucional de manifestación e tome as medidas axeitadas” para que esta poida realizarse con normalidade.
Á mesma hora, a CIG convoca 15 mobilizacións simultáneas en Galicia, que en Ferrol terán lugar na praza do Concello. Ademais, esta entidade concorre, xunto con CCOO, UGT Galicia, CGT, Movemento Alternativo Sindical, Federación de Anpas de Ferrolterra e Sanidade Galega con Palestina, así como a Coordenadora Galega de Solidariedade coa Palestina e FerrolConPalestina, na última cita, ás 20.00, en Armas.