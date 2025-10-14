Mi cuenta

El TSXG anula el capítulo de gastos del personal, de los presupuestos municipales del Concello de Ferrol

Apunta a la falta de negociación del capítulo I

Redacción
14/10/2025 13:23
Los presupuestos fueron aprobados en enero de este año en pleno
AEC

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha anulado el apartado de gastos de personal del capítulo I de los presupuestos municipales del Concello de Ferrol, aprobados en enero de este año y relativo a los incrementos retributivos del personal funcionario.

De este modo, acoge el recurso interpuesto por la Confederación Intersindical Galega (CIG) contra este capítulo, en el que se aprobó el presupuesto y el personal para el ejercicio de 2025.

La decisión se basa en la ausencia de negociación del apartado y se destaca que de las actas se desprende que “a referencia ao tema dos gastos de persoal tan só foi para dar conta do seu contido, e non para negocialo, tal e como constaba na convocatoria da mesa de negociación”.

En la resolución se acoge el motivo de la nulidad que invoca la letrada de la organziación sindical demandante: “a ausencia de negociación dos créditos orzamentarios do capítulo I, que conteñen o incremento retributivo respecto do exercicio precedente, o que resulta preceptivo”.

Por esta razón, el TSXG destaca que “esa imposición unilateral” lesiona “o contido esencial do dereito de liberdade sindical”. Recuerda además que el artículo “impón a negociación de boa fe, isto é, que haxa un debate auténtico e verdadeiro, o que non significa que se chegue a un acordo, xa que a obriga de negociar non impón chegar a un resultado”.

La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

