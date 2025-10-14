El TSXG anula el capítulo de gastos del personal, de los presupuestos municipales del Concello de Ferrol

Los presupuestos fueron aprobados en enero de este año en pleno AEC

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha anulado el apartado de gastos de personal del capítulo I de los presupuestos municipales del Concello de Ferrol, aprobados en enero de este año y relativo a los incrementos retributivos del personal funcionario.

De este modo, acoge el recurso interpuesto por la Confederación Intersindical Galega (CIG) contra este capítulo, en el que se aprobó el presupuesto y el personal para el ejercicio de 2025.

La decisión se basa en la ausencia de negociación del apartado y se destaca que de las actas se desprende que “a referencia ao tema dos gastos de persoal tan só foi para dar conta do seu contido, e non para negocialo, tal e como constaba na convocatoria da mesa de negociación”.

En la resolución se acoge el motivo de la nulidad que invoca la letrada de la organziación sindical demandante: “a ausencia de negociación dos créditos orzamentarios do capítulo I, que conteñen o incremento retributivo respecto do exercicio precedente, o que resulta preceptivo”.

Por esta razón, el TSXG destaca que “esa imposición unilateral” lesiona “o contido esencial do dereito de liberdade sindical”. Recuerda además que el artículo “impón a negociación de boa fe, isto é, que haxa un debate auténtico e verdadeiro, o que non significa que se chegue a un acordo, xa que a obriga de negociar non impón chegar a un resultado”.

La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.