El “mes de la emoción” de la Escola Aberta de Arte revoluciona la calles de Ferrol

La mascota del centro, Gatito, recogiendo basura en la vieja Fábrica de Lápices para crear arte en un día especial Cedida

La Escola Aberta de Arte, el centro fundado en 1999 y reinaugurado en la calle A Coruña este año con un equipo ampliado, celebra 25 años de trayectoria con el “mes de la emoción”. Esta propuesta extendida empezará el propio día del aniversario, este sábado, y terminará el próximo 18 de noviembre. Entre las numerosas actividades del programa, de las que se irá informando al detalle en redes sociales, destaca una actividad “única en España”, según apunta el instructor José Varela, que permitirá a un total de 100 personas que se encuentren en Ferrol ser retratadas sin saberlo y solo una tendrá un “gran premio”.

“Nos hemos vuelto locos”, continúa el responsable al ir concretando el programa, que no solo se centrará en el arte sino que también incluirá otro tipo de propuestas como el English Club, que permitirá practicar el idioma a cualquier nivel.

En profundidad

Uno de los primeros encuentros tendrá lugar en el centro cívico de Canido, el próximo viernes 24, a las 20.00 horas, con la inauguración de la exposición de pintura “Horta de Canido”, de la artista fundadora de la Escola Aberta, Carmen Martín, que también es agricultora en dicho espacio comunitario, de donde extrae la inspiración para la muestra, integrada por “hortas e os seus horteláns”. Esta cita se distanciará de lo habitual con un juego interactivo y con el concierto de la cantante y pianista Rosalía Martín, también profesora y artesana en el centro.

Seguidamente despunta en el programa la reformulación del Retratista Nómada, una propuesta gratuita y periódica a la que, según señala Varela, dan una nueva vida por su aniversario porque “forma parte de nuestro pasado”. Esta reinauguración será el domingo 26, a las 19.00 horas en el Café Avenida, con la novedad de que, aparte de reunirse para dibujar, también se da la opción de participar en una tertulia, pudiendo elegir solo una de las actividades o ambas, sin necesidad de apuntarse antes.

Por otra parte, en este caso con un coste de 10 euros al mes, el 7 de noviembre se desarrollará el primer English Club, una serie de reuniones que se podrán realizar en cualquier tipo de espacio y en las que el propio José Varela aprovechará su titulación para ir proponiendo una dinámica diferente cada semana.

También en el próximo mes se marcará un hito al exportar una idea que ya se ha practicado en otros puntos del extranjero y que ahora llega a Ferrol de la mano de la Escola Aberta. Cualquiera puede ser retratado por un artista secreto, sin percatarse, hasta que las obras se expongan en una sala todavía por concretar, donde a través de códigos QR particulares se podrá averiguar si el afortunado lo es doblemente al obtener premio “por su cara bonita”, expresa Varela.