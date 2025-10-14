El Concello crea una partida para participar en competiciones deportivas

Partido de categorías de base en Santa Mariña Cedida

Los deportistas y clubes de la ciudad podrán acceder este año a una partida creada por el gobierno local para ayudarlos en su participación en competiciones o en la organización de fases finales.

La Xunta de Goberno Local del pasado lunes aprobó las bases que regirán esta convocatoria de concurrencia no competitiva y que moviliza una cuantía global de 60.000 euros para este mismo ejercicio. Se repartirán de esta manera: 25.000 euros para deportistas menores de 35 años; 10.000 para mayores de esa edad y 25.00 para fases finales de clubes.

“Amosamos unha vez máis o noso compromiso co deporte e queremos axudar aos nosos deportistas e clubs a sufragar os custos dos desprazamentos que realizan para poder participar nas competicións”, apuntó el alcalde.

Las ayudas, precisó el regidor, se destinan a deportistas o entidades que obtengan la clasificación para acudir a campeonatos de ámbito nacional e internacional de sus respectivas especialidades.

Las subvenciones cubrirán los gastos de desplazamiento, estancias inscripción y otras necesidades vinculadas a la participación en eventos oficiales. Además, buscan incentivar la permanencia de los deportistas en la ciudad, “fortalecendo así o vínculo entre Ferrol e os seus embaixadores”.