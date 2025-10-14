Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El Concello crea una partida para participar en competiciones deportivas

Son 60.000 euros, con tres categorías: mayores y menores de 35 y para entidades

Redacción
14/10/2025 21:44
Partido de categorías de base en Santa Mariña
Partido de categorías de base en Santa Mariña
Cedida

Los deportistas y clubes de la ciudad podrán acceder este año a una partida creada por el gobierno local para ayudarlos en su participación en competiciones o en la organización de fases finales.

La Xunta de Goberno Local del pasado lunes aprobó las bases que regirán esta convocatoria de concurrencia no competitiva y que moviliza una cuantía global de 60.000 euros para este mismo ejercicio. Se repartirán de esta manera: 25.000 euros para deportistas menores de 35 años; 10.000 para mayores de esa edad y 25.00 para fases finales de clubes.

“Amosamos unha vez máis o noso compromiso co deporte e queremos axudar aos nosos deportistas e clubs a sufragar os custos dos desprazamentos que realizan para poder participar nas competicións”, apuntó el alcalde.

Las ayudas, precisó el regidor, se destinan a deportistas o entidades que obtengan la clasificación para acudir a campeonatos de ámbito nacional e internacional de sus respectivas especialidades.

Las subvenciones cubrirán los gastos de desplazamiento, estancias inscripción y otras necesidades vinculadas a la participación en eventos oficiales. Además, buscan incentivar la permanencia de los deportistas en la ciudad, “fortalecendo así o vínculo entre Ferrol e os seus embaixadores”.

Te puede interesar

La estación naval está en plena transformación

La Armada reformará la nave de la Unidad de Buceo en A Graña
X. Fandiño
Concejales del PSOE y el BNG en el pleno de septiembre

La oposición carga contra el ejecutivo local y asegura que su marca es la “falta de diálogo”
Redacción
El inicio de liga fue muy exitoso para el Narón O Freixo

El telón de la Stars League se abre con el brillo de los “fighters” locales
Miriam Tembrás
Exterior del edificio diseñado por Ucha

Una sola empresa se interesa por la reforma interior de la pescadería
Redacción