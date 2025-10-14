El BNG critica el pago de 500.000 euros a Urbaser y avanza que la cifra podría aumentar en 1,9 millones

Momento de la rueda de prensa celebrada este mediodía en el palacio municipal Daniel Alexandre

El portavoz del grupo municipal del BNG, Iván Rivas, cargó este mediodía contra el gobierno local de Ferrol por la aprobación del pago de 500.000 euros a la empresa Urbaser por el sobrecoste del servicio de recogida de residuos urbanos en el año 2023. Mediante una rueda de prensa, el nacionalista acusó al alcalde, José Manuel Rey, de “aproveitar este segundo mandato para borrar as pegadas do desastre e as hipotecas que nos deixou no primeiro” empleando para ello “o modelo de xestión que implementou durante ese período e gardándoo todo debaixo da alfombra sen tomar solucións”.

En este sentido, el representante advirtió de que, además del mencionado medio millón de euros, existe una previsión de tener que abonar 1,9 millones más, “que é o que aprobou en maio de 2025 como reserva de crédito na Xunta de Goberno Local”. “O problemático é que pretende facelo despois de que Urbaser nos teña cobrado sobrecustes pola xestión do canon de Sogama durante estes anos, acreditados en máis de 800.000 euros para o ano 2023 produto de que nos está a facturar máis toneladas das que realmente xeran como residuos os veciños e veciñas desta cidade”, aseveró el líder del BNG ferrolano.

A este respecto, Iván Rivas destacó que la última auditoría de esta compañía a la que tuvo acceso la formación –incidiendo en que posiblemente haya más, pero que no se les han facilitado–, del año 2018, advierte de que la firma “debería ter que indemnizar ao Concello de Ferrol por máis de 300.000 euros polos beneficios que obtivo nese ano”. De este modo, el nacionalista explicó que, según los pliegos del contrato para este servicio, dos tercios de cualquier beneficio que supere los 800.000 euros deben revertir al Consistorio.

Asimismo, el portavoz señaló que, durante el anterior mandato de Rey Varela, se dejó prevista “unha prórroga indefinida e ilegal”, que fue anulada y que “a consecuencia diso levamos con recoñecementos extraxudiciais máis de dez anos”. En esta línea, el representante también censuró el actual contrato, aún no firmado, tanto por su coste, que alcanza los 120 millones de euros –justificado por el Concello por la necesidad de renovar toda la maquinaria y vehículos para prestar el servicio, así como los contenedores y papeleras del municipio–, como por su duración de diez años, considerando que está “hipotecando” a futuras corporaciones.

Por último, Rivas criticó que sigan sin adoptarse modelos más sostenibles para la gestión de los residuos.