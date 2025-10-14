Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanidad

Comienza el programa piloto de vacunación en centros escolares

El Área Sanitaria tiene intención de inmunizar a unos 414 menores de la zona

Montse Fernández
Montse Fernández
14/10/2025 12:23
PHOTO-2025-10-14-10-59-00
Una pequeña del CPR Sagrado Corazón (Mercedarias) recibe su vacuna
ASF

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó este martes el CPR Plurilingüe Sagrado Corazón (Mercedarias) en el marco del inicio del programa piloto de vacunación infantil frente a la gripe en centros escolares, que ha puesto en marcha este año la Consellería de Sanidade junto con la de  Educación, Ciencia, Universidades e FP a lo que están llamados a participar un total de 414 niños y niñas en el Área Sanitaria de Ferrol

Acompañada de la subdirectora de Enfermería del Área Sanitaria, Begoña Vidal, y del director territorial de Educación, Indalecio Cabana, Aneiros comprobó el desarrollo de la primera jornada de vacunación escolar en el ámbito de la delegación en la que un equipo de enfermería del Área Sanitaria está inmunizando, de forma voluntaria y por vía intranasal, a los alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Infantil y todos los cursos de Educación Primaria, es decir a los alumnos de entre 3 y 11 años.

La delegada territorial, Martina Aneiros, durante la visita al centro seleccionado para este programa piloto de la Xunta
La delegada territorial, Martina Aneiros, durante la visita al centro seleccionado para este programa piloto de la Xunta

El CPR Plurilingüe Sagrado Corazón es uno de los dos centros educativos del ámbito local que participa en este programa piloto.

Asimismo, el próximo jueves 16 de octubre, será el turno del alumnado del CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

Martina Aneiros e Isabel Turnes este lunes visitando a residentes de Domus Vi que recibieron sus vacunas

Más de 74.000 personas están llamadas a vacunarse de la gripe y el covid en Ferrolterra

Más información

La delegada territorial recordó que el objetivo es alcanzar una cobertura del 70% del alumnado matriculado en los 55 centros educativos de toda Galicia que participan en el programa piloto -un total de 19.000 niños y niñas- con el objetivo de facilitar el acceso a la vacuna en la población infantil y, de este modo, aumentar la cobertura.

Te puede interesar

Lino López, durante el encuentro ante el Benfica

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "No me cabe duda de que se vivirá un gran ambiente europeo en A Malata"
Iago Couce
Algunos ejemplares en el centro cívico de Canido, donde se presentó en el mes de julio

Las víctimas del franquismo en Ferrolterra, Eume y Ortegal, en especial recuerdo en Fene
Redacción
Torrente Ballester Apego con Tropa de Trapo

A segunda cita do programa Apego en Ferrol, con Paco Nogueiras
Redacción
El cloto elimina los aceites naturales que protegen cada hebra | CEDIDA

Cómo evitar que el cloro estropee tu pelo: guía práctica para este verano
Redacción