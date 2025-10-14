Comienza el programa piloto de vacunación en centros escolares

Una pequeña del CPR Sagrado Corazón (Mercedarias) recibe su vacuna ASF

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó este martes el CPR Plurilingüe Sagrado Corazón (Mercedarias) en el marco del inicio del programa piloto de vacunación infantil frente a la gripe en centros escolares, que ha puesto en marcha este año la Consellería de Sanidade junto con la de Educación, Ciencia, Universidades e FP a lo que están llamados a participar un total de 414 niños y niñas en el Área Sanitaria de Ferrol.

Acompañada de la subdirectora de Enfermería del Área Sanitaria, Begoña Vidal, y del director territorial de Educación, Indalecio Cabana, Aneiros comprobó el desarrollo de la primera jornada de vacunación escolar en el ámbito de la delegación en la que un equipo de enfermería del Área Sanitaria está inmunizando, de forma voluntaria y por vía intranasal, a los alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Infantil y todos los cursos de Educación Primaria, es decir a los alumnos de entre 3 y 11 años.

La delegada territorial, Martina Aneiros, durante la visita al centro seleccionado para este programa piloto de la Xunta

El CPR Plurilingüe Sagrado Corazón es uno de los dos centros educativos del ámbito local que participa en este programa piloto.

Asimismo, el próximo jueves 16 de octubre, será el turno del alumnado del CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira.

La delegada territorial recordó que el objetivo es alcanzar una cobertura del 70% del alumnado matriculado en los 55 centros educativos de toda Galicia que participan en el programa piloto -un total de 19.000 niños y niñas- con el objetivo de facilitar el acceso a la vacuna en la población infantil y, de este modo, aumentar la cobertura.