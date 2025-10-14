Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Espectáculo

A segunda cita do programa Apego en Ferrol, con Paco Nogueiras

"Contos a centos" será a proposta infantil de normalización lingüística, esta tarde de martes no Antigo Hospicio

Redacción
14/10/2025 11:49
Torrente Ballester Apego con Tropa de Trapo
A Tropa de Trapo estreou o programa Apego no Centro Torrente Ballester 
Daniel Alexandre

O programa de normalización lingüística para nenas e nenos Apego celebrará este martes 14, ás 18.30 horas no Antigo Hospicio de Ferrol, a segunda cita. Desta vez o protagonista será Paco Nogueiras, que ofrecerá o seu espectáculo con acompañamento musical “Contos a centos”.

Despois de terse inaugurado o ciclo a semana pasada coa Tropa de Trapo na capela do Centro Torrente Ballester, os encontros continúan cun cambio de escenario. Neste novo espazo histórico ofrecerase outra función de balde, que reúne contos tradicionais, poesía e relatos que o autor publicou con Kalandraka Editora.

Os retrousos das cantigas que van xurdindo ao longo de “Contos a centos” fomentan a participación do público, que estará integrado por familias con pequenos de entre 2 a 6 anos de idade, segundo a recomendación do programa.

Máis artistas

O programa Apego inclúe un total de oito encontros os martes, que continuarán co terceiro día 21, a cargo de Cris de Caldas, que exhibirá “A avoa Mariña”.

Os seguintes artistas serán Ángeles Goás (28 de outubro), Fantoches Baj (4 de novembro), Soledad Felloza (11 de novembro), Mago Paco (18 de novembro) e Trémola Teatro (2 de decembro).

Te puede interesar

Lino López, durante el encuentro ante el Benfica

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "No me cabe duda de que se vivirá un gran ambiente europeo en A Malata"
Iago Couce
PHOTO-2025-10-14-10-59-00

Comienza el programa piloto de vacunación en centros escolares
Montse Fernández
Algunos ejemplares en el centro cívico de Canido, donde se presentó en el mes de julio

Las víctimas del franquismo en Ferrolterra, Eume y Ortegal, en especial recuerdo en Fene
Redacción
El cloto elimina los aceites naturales que protegen cada hebra | CEDIDA

Cómo evitar que el cloro estropee tu pelo: guía práctica para este verano
Redacción