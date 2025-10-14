A segunda cita do programa Apego en Ferrol, con Paco Nogueiras
"Contos a centos" será a proposta infantil de normalización lingüística, esta tarde de martes no Antigo Hospicio
O programa de normalización lingüística para nenas e nenos Apego celebrará este martes 14, ás 18.30 horas no Antigo Hospicio de Ferrol, a segunda cita. Desta vez o protagonista será Paco Nogueiras, que ofrecerá o seu espectáculo con acompañamento musical “Contos a centos”.
Despois de terse inaugurado o ciclo a semana pasada coa Tropa de Trapo na capela do Centro Torrente Ballester, os encontros continúan cun cambio de escenario. Neste novo espazo histórico ofrecerase outra función de balde, que reúne contos tradicionais, poesía e relatos que o autor publicou con Kalandraka Editora.
Os retrousos das cantigas que van xurdindo ao longo de “Contos a centos” fomentan a participación do público, que estará integrado por familias con pequenos de entre 2 a 6 anos de idade, segundo a recomendación do programa.
Máis artistas
O programa Apego inclúe un total de oito encontros os martes, que continuarán co terceiro día 21, a cargo de Cris de Caldas, que exhibirá “A avoa Mariña”.
Os seguintes artistas serán Ángeles Goás (28 de outubro), Fantoches Baj (4 de novembro), Soledad Felloza (11 de novembro), Mago Paco (18 de novembro) e Trémola Teatro (2 de decembro).