A obra ferrolá “Atrapadas”, no cartel do Concello de Santiago que anima a romper o silencio
Esta peza de Helga Méndez e Eugenia Sanmartín exhíbese no Día Europeo contra a Trata de Seres Humanos
“Toma nota: se calas, tamén tratas” é o lema deste ano polo Día Europeo contra a Trata de Seres Humanos, unha data que se conmemora cada 18 de outubro e que motiva unha campaña do Concello de Santiago. Entre as actividades atópase a representación de Maquinarias Teatro, que exhibirá “Atrapadas”, unha peza sobre as mulleres sirias refuxiadas no Pireo grego e que ao mesmo tempo pon o foco en todas as persoas que sofren unha situación semellante.
Esta obra exhibirase un día antes da efeméride, este venres 17, ás 19.00 horas na Sala Mozart do Auditorio de Galicia, con entrada de balde até completar prazas.
Trátase dun espectáculo dirixido e protagonizado polas actrices e dramaturgas ferrolás Helga Méndez e Eugenia Sanmartín, que encarnan ás personaxes dando voz a testemuñas totalmente reais.
“Atrapadas” estreouse en novembro do 2021 no teatro Jofre, con motivo do 25-N, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, unha conmemoración intrinsecamente unida ao Día Europeo contra a Trata de Seres Humanos.
Para concienciar á poboación sobre esta última causa, o goberno compostelán tamén instalará, xa na propia data, este sábado 18, de 11.00 a 18.00 horas, unha carpa na praza do Toural. Neste punto ofreceranse materiais informativos a quen se achegue.
A relación entre estas cuestións universais e de xénero constátase co feito de que das 10.793 vítimas de trata detectadas en Europa no ano 2023, o 63% eran mulleres ou nenas.