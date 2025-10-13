Más de 3.000 turistas alemanes despiden la temporada de cruceros en Ferrol

Un grupo de pasajeros, en Curuxeiras ayer por la mañana Daniel Alexandre

Más de 3.000 turistas, la mayoría de nacionalidad alemana, desembarcaron ayer en Ferrol para despedir la temporada de cruceros en el puerto de la ciudad naval, que, salvo que se den circunstancias excepcionales, no volverá a recibir un barco de pasajeros hasta el mes de abril, según la programación que maneja la Autoridad Portuaria.

El “Mein Schiff 7” fue el más madrugador y antes de las 8.00 horas, a la que estaba prevista su llegada, ya estaba amarrado en el espigón exterior. Desde entonces, el caudal de pasajeros –tiene capacidad para más de 2.900– dejó verse por las calles del centro. Otros, como es costumbre, optaron por realizar alguna de las excursiones que suelen ofrecer las navieras –Santiago de Compostela, por ejemplo–, pero, aun así, la presencia de turistas, de todas las edades, fue parte del paisaje del barrio de A Magdalena y Ferrol Vello, aunque también de otras zonas de la ciudad, aprovechando el buen tiempo. Los que quisieron, además, pudieron disfrutar de una degustación gratuita organizada por la Cofradía de Pescadores de Ferrol con la colaboración del Grupo de Acción Local do sector pesqueiro –GALP– Golfo Ártabro Norte, en este caso con una preparación especial a base de almeja rubia, que volvió a ser un éxito.

Justo al lado del “Mein Schiff 7” atracó el más modesto “Spitsbergen”, que transporta a algo más de 300 personas y que pasó más inadvertido, aunque tras la partida del gigante atrajo la atención de los viandantes, sobre todo cuando cayó la noche y se encendieron las luces. Es muy raro que un crucero pernocte en el puerto de Ferrol y el “Spitsbergen” lo hizo. Tiene previsto zarpar sobre las cinco de la tarde de hoy, poniendo así el lazo a una temporada que se cierra con 19 escalas y que dará paso a la última, en principio, gestionada directamente por el Puerto antes de la llegada del nuevo terminalista. Así, para 2026 prevén 26 escalas entre abril y diciembre.