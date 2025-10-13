Las obras de la vía de espera y la conexión interna del tren en el puerto ya están en marcha

La maquinaria ya está sobre el terreno para ejecutar ambas actuaciones Emilio Cortizas

La empresa ourensana Copasa comenzó el pasado viernes los trabajos físicos de dos obras de naturaleza ferroviaria que permitirán, por un lado, modernizar la vía entre el estribo de tierra anterior al viaducto de A Malata y el acceso a Caneliñas y, por otra, ejecutar una vía de espera previa a la entrada por el Acceso Norte.

La excavadora comenzó con el movimiento de tierras en la zona del paseo marítimo y, aunque se trata de dos licitaciones distintas –la vía de espera se adjudicó antes, hace ya unos meses–, su inicio se produce de manera simultánea, si bien la duración de ambas actuaciones no es la misma.

Las dos obras son fundamentales en el proceso de construcción, por un lado –desde el Cerramiento Norte hasta la dársena exterior de Caneliñas–, de la vía y, por otro, en la renovación de la que ya existía. Al margen de la adecuación del ferrocarril que discurre por el interior del puerto –que es una intervención aparte– en el enlace de la vía hasta el viaducto también participa, aunque en su ámbito, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias –ADIF–, que ya ha adjudicado también –fue en mayo y el ganador del concurso fue Ferrovial– el tramo entre la estación y el límite “jurisdiccional” con el puerto que marca aproximadamente el túnel de A Malata.

Esta actuación de renovación del ramal de acceso al puerto se divide en dos partes. Hace algo más de un año, ADIF y la Autoridad Portuaria firmaron el convenio que establecía las condiciones y el reparto de responsabilidades en los 2.540 metros de vía.

Así, ADIF financia con 23 millones la modernización de la línea desde A Malata hasta la estación, un total de 1.820 metros que discurren prácticamente en su totalidad en túnel. De esa parte, la Autoridad Portuaria financia el tercer hilo, es decir, el ancho métrico, en toda la extensión de la vía, es decir, esos 1,8 kilómetros de titularidad de ADIF, más los 720 propios, con una partida de 2,7 millones. Esta obra no es menor, pues otorga una mayor versatilidad y capacidad al puerto, al permitir la salida y entrada de trenes que circulen tanto por la línea de ancho métrico Ferrol-Ortigueira como por la convencional –ancho ibérico– que une la ciudad naval con Betanzos.

Estos trabajos entre la estación y el puerto consistirán en la sustitución de todos los elementos que componen la vía –balasto, traviesas y carril– por otros nuevos y el refuerzo y optimización del túnel, ampliando su sección, el montaje de vía en placa (hormigón) en vez de balasto y la renovación de su iluminación. Además, se instalarán cuatro nuevos desvíos –aparatos que permiten a un tren cambiar de una vía a otra– en la línea, y se renovará otro, que permitirán la conexión del puerto con la red de ancho métrico.

Esta actuación se suma al despliegue de una señalización nueva y más avanzada, en la que ADIF invierte otros 5,5 millones. Con ella podrá gestionarse la circulación en remoto y en tiempo real, entre otras ventajas.

Por su parte, en el tramo de 720 metros de titularidad del organismo portuario, las obras que ejecutará Copasa por 4,2 millones se centrarán en la renovación de la vía en su integridad, así como en incorporar el tercer carril para el ancho métrico, que requerirá la sustitución de las traviesas de madera existentes por unas nuevas de hormigón adaptadas a ambos anchos. Además, entre otras tareas que se ejecutarán, deberá adaptarse la báscula ferroviaria en ancho ibérico que existe y se cambiará toda la señalización. La firma tienen siete meses de plazo para completar la actuación, por lo que en el segundo trimestre del año que viene estará finalizada.

Copasa renovará el ramal ferroviario desde A Malata hasta el viaducto Más información

Anterior a la renovación del ramal que comenzó el viernes fue la adjudicación de la vía de espera, paralela al paseo de A Malata, por 1,1 millones.

En este caso, los trabajos durarán cuatro meses y consistirán en la ejecución de 350 metros de vía de espera no electrificada, previa a la entrada a la red interior del puerto, con doble ancho métrico e ibérico y, además, la instalación de traviesas que permitan en un futuro la inclusión de un cuarto hilo –ancho UIC–, es decir, el de la alta velocidad.

Estas dos actuaciones, unidas al resto que se están realizando en el entorno del puerto supondrán un reclamo para nuevos operadores y mercancías, aunque para poder aprovechar las oportunidades en su plenitud queda pendiente una conexión moderna desde la estación de tren hacia el exterior –línea Ferrol-Betanzos– cuya renovación y modernización está todavía en una fase muy embrionaria, con la excepción del by-pass.