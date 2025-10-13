La Diputación se suma a las reivindicaciones del Foro Cidadán polo Ferrocarril de Ferrol

Reunión de la Diputación con el Foro do Ferrocarril Cedida

La defensa de un transporte ferroviario digno y competitivo para el norte de la provincia de A Coruña es una de las apuestas de la Diputación, en la que coincide con las reivindicaciones del Foro Cidadán polo Ferrocarril, la plataforma ferrolana que sigue sumando apoyos en su camino para conseguir mejoras en el transporte ferroviario.

Precisamente con este fin, ayer se reunió una representación de este foro, con Xabier Dongil como uno de sus representantes, con el presidente de la Diputación en la sede de la ciudad herculina y, allí, Valentín González Formoso destacó el compromiso del organismo que preside con la defensa del sector indicando que, tras conocer las cuestiones que plantea el foro “a Deputación non pode quedar á marxe”. Por eso, admitió que es evidente que “o Estado ten que involucrarse en mellorar esta vía” y que para recuperar demográficamente esta comarca y mantener la competitividad económica “no 2026 temos que ver sinais de compromiso do Estado con Ferrolterra”.

Dongil valoró la reunión con el representante provincial, indicando que “coincidimos na análise das necesidades e o que queda é dar os pasos para ir cumprindo as diferentes etapas”, y volvió a insistir en la necesidad e movilizaciones para “dar visibilidade á situación do ferrocarril na comarca”.

Movilizaciones

Entre estas se han anunciado ya dos de carácter simbólico, con recorridos musicales y concentraciones en FEVE y en la línea Ferrol-A Coruña, además de una manifestación para el día 30 de noviembre, para la que ya se ha anunciado el apoyo de la Diputación.

El Foro Cidadán polo Ferrocarril también mantuvo un encuentro con el Rotary Club de Ferrol con el fin de continuar difundiendo la necesidad de mejora de los servicios ferroviarios, algo para lo que recaba apoyos.