Ferrol es la ciudad que más licita, según un informe de la Federación Gallega de la Construcción

Rey Varela, ayer, con la comparativa entre ciudades Cedida

El informe de la Federación Gallega de la Construcción –Fegacons– sobre licitación de obra pública en los grandes concellos de la comunidad autónoma revela que Ferrol es la ciudad que lidera el ránking en el periodo estudiado, entre enero y septiembre del presente año. Es la primera vez desde que se elabora que la ciudad naval se encuentra en esa posición.

El alcalde, José Manuel Rey, aseguró ayer que “nada nos satisfai máis, despois de tanto traballo e de tomar boas decisións, que ver Ferrol liderando”. “Son máis de 27 millóns en obras que poñen a cidade no primeiro posto da transformación urbana de Galicia”, además de ser, añadió, la que más “crecemento experimentou” con respecto al mismo periodo de 2024. “É unha cifra espectacular”, afirmó, tras recordar que el aumento está por encima del 580%.

El liderazgo de Ferrol que recoge Fegacons en su informe no se limita al incremento porcentual, sino también a los valores absolutos, pues esos 27,3 millones superan los 25 de A Coruña, que pierde un 11% en relación con el año pasado, y los 21,1 de Vigo, que cae más de un 56%. Muy lejos están Pontevedra –13,5 millones– y Santiago –6,6– que presentan crecimientos de un 13% y un 99%, respectivamente.

“Este goberno dedicou o verán a traballar”, aseveró el alcalde, “pois Ferrol non pode perder un minuto tras anos de parálise”. “Esta é a forma de traballar e de facer unha cidade máis grande, deixando atrás os enfrontamentos permanentes”, añadió. Así, se refirió al anterior mandato, con Alcaldía socialista, y a su “mellor ano: 11,2 millóns en 2022”, si bien dijo que “non estamos aquí para mirar cara ao pasado, senón para traballar polo futuro de Ferrol”.