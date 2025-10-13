El regreso de la "Méndez Núñez": seis meses de despliegue, 12 países visitados y 40.000 millas de navegación

Varios cientos de personas participaron en el recibimiento a la fragatal Daniel Alexandre

La emoción se volvió a apoderar este lunes del Arsenal de Ferrol con la partida de un buque y la llegada de otro. Así, a primera hora de la mañana iniciaba navegación desde los muelles de Navantia el BAC “Cantabria” que vuelve a integrarse con la OTAN y un par de horas después arribaba la F-104 “Méndez Núñez”. Esta última llegaba al muelle número 4 del Arsenal de Ferrol instantes antes de la una del mediodía, donde cientos de personas esperaban, ansiosos, su regreso.

El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterráneo Daniel Alexandre

La unidad partió de las mismas instalaciones navales el pasado 24 de abril, cuando pusieron rumbo hacia aguas del Indopacífico en una travesía histórica para la Armada, que volvió a situar un buque de guerra español en aguas de Japón 131 años después.

Como acontece en estas jornadas, los familiares y amigos que aguardaban la llegada de la F-104 con toda clase de pancartas con mensajes de bienvenida, llenos de júbilo y hasta lágrimas de emoción. Especialmente emotivo fue el recibimiento de Joel Santiago Otero, su familia no podía contener las lágrimas al ver la silueta del barco enfilar los muelles. “Perdió a su padre durante la travesía y ha sido especialmente dura su ausencia”, relataba su tía sin poder contener el llanto.

Las lágrimas, en su mayoría, lo eran de alegría, como las de dos hermanos que salieron antes de clase para recibir a su padre, al que dedicaban un tierno mensaje de cariño al tiempo que lo mandaban “pa casa”. Tampoco podían ocultar su alegrías los familiares de Ana y Mario, marido y mujer que embarcaron en la fragata en pasado 24 de abril y a los que esperaban sus padres y una hermana, llegados desde Ciudad Real. También daba saltos de alegría la madre de Alfonso y la abuela y madre de Aroa y Javier, o los familiares de María y Kiko y también la pareja y padre de Jorman, acompañado de su “hijita perruna” Violet y como ellos varios cientos de personas que esperaban poder volver a abrazar a su o sus familiares embarcados durante casi medio año.

31 Escuadrilla de Superficie

El jefe de la 31 Escuadrilla de Superficie, Jesús González-Cela Franco, presidió tanto la partida del BAC como la llegada de la F-104. A bordo de esta última unidad se dirigió a toda la dotación, a quienes agradeció su “preparación, compromiso y eficacia mostrados en cada guardia, en cada singladura y en cada maniobra”. Asimismo, tuvo palabras para las familias que aguardaban en el muelle, “y a las que no pudieron estar”, destacando de todos ellos “su papel fundamental en esa labor de apoyo, con su habitual paciencia, constancia y sacrificio”.

Lleegada de la Fragata Mendez Nuñez Daniel Alexandre

Travesía

La “Méndez Núñez” partió de Ferrol el 24 de abril pasado y en este tiempo ha recorrido 38.000 millas náuticas y visitado 12 países. El buque de guerra con base en Ferrol se integró en el grupo de combate del portaaviones británico HMS “Prince of Wales”, en la operación internacional “Highmast”.

A lo largo de su recorrido la unidad con base en Ferrol ha mantenido un intenso calendario de actividades operativas e institucionales, y ha participado en ejercicios con marinas aliadas y de países como Idonesia, Australia, Japón, Filipinas, Tailandia, Singapur, Malasia e India. “A pesar del esfuerzo que conlleva, colaborar con marinas de distintas partes del mundo es un gran aprendizaje para todos y es una suerte tener la oportunidad de participar en este tipo de ejercicios en mi primer despliegue”, precisaba Adriá Gavaldá, oficial de electricidad en la F-104.

Y es que estas maniobras han reforzado la “interoperabilidad y la cooperación con socios estratégicos, y consolidan la presencia de la Armada en una región de creciente importancia geopolítica”, como apuntan desde el Ministerio de Defensa español.

Escala en Japón

Entre los hitos más destacados del despliegue que acaba de finalizar figura la escala en Japón, en los puertos de Yolosuka y Kure. “La visita a Japón fue muy especial, nos acogieron con mucho cariño y ha sido la escala más ilusionante del despliegue”, afirmó el cabo Christian Sánchez.

En aguas niponas la “Méndez Núñez” participó en ejercicios conjuntos con las Fuerzas de Autodefensa locales y en diversas actividades diplomáticas y culturales, “reafirmando los lazos históricos entre ambas naciones”, como se explica desde el ministerio de Defensa.

Durante su tránsito de regreso a su base en Ferrol, que comenzó en agosto, una vez que se despidió del grupo de combate británico, la fragata contribuyó a la acción exterior del Estado, con actividades diplomáticas y de apoyo a la industria de defensa en los países que ha ido visitando durante la travesía de vuelta a casa.

Llegada de la Fragata Mendez Nuñez Daniel Alexandre

Asimismo, durante su paso por el Índico apoyó a la operación Atalanta de la Unión Europea en el golfo de Adén, realizando labores de ayuda a la lucha contra la piratería y de protección a los buques del Programa Mundial de Alimentos. Una vez en el Mediterráneo, se integró también para prestar apoyo asociado en las operaciones “Sea Guardian” y “Noble Shield” de la OTAN.

El despliegue ha supuesto un importante esfuerzo operativo y humano, tanto por la extensión de la navegación como por la diversidad de escenarios y misiones asumidas en todo este tiempo.

"Salvo los últimos días que se hacen más largos, los casi seis meses se nos pasaron rápido" Jaime Muñoz-Delgado Pérez, comandante de la F-104 "Méndez Núñez" Culminó el comandante de la fragata “Méndez Núñez”, el ferrolano Jaime Muñoz-Delgado, su navegación más larga mandando un buque, que no como oficial de otras unidades. Casi seis meses de travesía por el Indopacífico, un período que, como señaló, “se nos hizo más corto de lo esperado”. A excepción, eso sí, de las últimas jornadas, esas en las que, como aseveró, “las horas pasan mucho más despacio cuando estás cerca de casa”. Muñoz-Delgado habló en nombre de toda la dotación asegurando que se sentían “muy orgullos por haber cumplido nuestra misión, muy contentos por haber demostrado la capacidad y fiabilidad de la fragata, así como la profesionalidad y el compromiso de todos”. El comandante del buque también se refirió al despliegue como “muy intenso pero muy bonito, provechoso y con mucho contenido operativo y de apoyo a la diplomacia e industria española”. También tuvo palabras para la dotación de quienes dijo que habían sido “ejemplo de profesionalidad y compromiso, que han demostrado bien cada día que hemos estado navegando, en la mar, o en puerto y han sido ejemplo para el resto de dotaciones y así nos lo han hecho saber otros comandantes”. También aseguró que no tuvieron que hacer frente a incidencias y que la “Méndez Núñez” había sido muy fiable desde el punto de vista técnico y de respuesta de la dotación, un total éxito. Con respecto a los doce países visitados el comandante del buque también precisó que se trata de una “región de mucho interés para España, es el centro del mundo en la actualidad y ahí teníamos que estar y lo hemos hecho de mano de nuestros aliados y amigos así como las marinas de cada región que han visitado y con quienes han estado operando y haciendo ejercicios, algo que ha calificado como “una experiencia muy enriquecedora”. Sobre el hito de llegar a Japón 131 años después, Jaime Muñoz-Delgado subrayó que, “aunque no estaba prevista esa escala inicialmente y nos ha venido dado en mitad del despliegue, la dotación se lo ha tomado como un regalo al llegar a un país donde no solemos operar, ha sido una gran experiencia hemos trabajo con la Marina japonesa y hemos comprobado que podemos trabajar perfectamente con ellos y hemos conocido Japón, que es una experiencia que nos queda”, afirmó el comandante quien añadió que el buque queda “plenamente operativo” para lo que se le pueda mandar.