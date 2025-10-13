El gobierno invertirá 1,8 millones en la reforma integral de las instalaciones náuticas de A Cabana

Los representantes de los clubes que utilizan las instalaciones asistieron este lunes a la presentación del proyecto Concello de Ferrol

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, ha presentado este lunes los detalles del proyecto de la Cidade Náutica de A Cabana, unas instalaciones que utilizan los clubes de remo de San Felipe y A Cabana, así como la sección de vela del Grupo Bazán y el Club de Actividades Subacuáticas Ferrol, y cuya reforma integral tendrá un coste de 1,8 millones. "Os nosos deportistas merecen as mellores instalacións e coa Cidade do Deporte imos compensar todos os anos de falta de mantemento", aseguró el regidor.

"Ofreceremos as instalacións que merecen e que teñen que estar á altura dos seus logros deportivos e da gran cidade que somos", añadió el alcalde, que recordó que la antigua "Nave" se compró siendo él concejal de Facenda, en el mandato 2003-2007. Con esta intervención, unida a la que se va a realizar en FIMO, Ferrol tendrá, dijo, "unha das zonas deportivas máis importantes de España".

La presentación del proyecto contó con la presencia de representantes de los clubes que usan actualmente las instalaciones y a los que Rey Varela agradeció su "colaboración presentándonos as súas propostas para que xuntos poidamos facer a mellor cidade náutica".

Las obras se centrarán en la parcela de 13.000 metros cuadrados y en las seis edificaciones que alberga, que se rehabilitarán y restaurarán, poniendo de este modo en valor el patrimonio industrial que contiene y, a la vez, el dique de mareas, único en Galicia.

En el edificio 1, el primero de frente desde el acceso, compartirán espacio los dos clubs de remo, centralizando los servicios principales, la administración y las zonas de entrenamiento, pero, precisó el regidor, "mantendo unha independencia nos seus usos e organización". Así, cada club utilizará una planta.

El segundo edificio mantendrá su uso actual, como pañol de embarcaciones, y permitirá dotar de nuevos espacios que permitan complementar su función en la ampliación del primer inmueble, con un taller de reparaciones y espacio para depositar los remos. También se cambiará la cubierta de lona.

El tercer edificio prescindirá de los anexos posteriores, con lo que se reducirá al volumen principal y original, además de vaciarse completamente en su interior, dejando un espacio abierto para almacén de embarcaciones de los clubes. Además, el edificio cuarto, que está pegado al muro de contención oeste de la parcela, solo se mantendrán los pórticos metálicos y la cubierta para convertirla en otro espacio de almacenamiento más.

Por último, la nave 5 se acondicionará para cuatro vestuarios del club de vela, dos aseos y la creación de un ambigú, mientras que la edificación 6, del Grupo Bazán y Actividades Subacuáticas de Ferrol, se destinará a uso administrativo, con despachos y sala polivalente.

La parcela también se urbanizará, renovando los pavimentos, unificando las zonas destinadas a provisión, almacenaje, uso y circulación de las embarcaciones con pavimento ranurado con juntas verdes, precisó el alcalde. Las zonas de uso peatonal tendrán un pavimento de jabre. Además, entre las edificaciones 1, 2, 3 y 4 se instalará un cierre permeable que limita una zona privada de uso de los distintos clubes y escuelas para garantizar la seguridad de las instalaciones.

El Concello prevé que las obras comiencen en 2026, con un plazo de ejecución de 14 meses.