El gobierno ferrolano aprueba sus cuentas de 2024 entre críticas de la oposición a la baja ejecución de la inversión

Pleno del Concello de Ferrol AEC

El gobierno local dio cuenta ayer de lo realizado en cuanto a gestión económica el pasado año 2024. La aprobación de la cuenta general es, como explicó la edila de Facenda, Susana Sanjurjo, “o fiel reflexo das actuacións levadas a cabo” y, por eso, la concejala puso sobre la mesa cifras como la del ahorro de nueve millones o la del patrimonio neto de 154 millones del que dispone el Concello. Valoró, además, que los resultados de contratación y adjudicación muestran la gestión y el trabajo en el “primer ano no que collemos o timón” e hizo hincapié en los 26 millones de euros de contratación, de los cuales un 99% de estos fueron por procedimientos abiertos, además de haber reducido un 10% los reparos municipales.

Sanjurjo se mostró orgullosa, además, de los datos facilitados por la Federación Gallega de la Construcción, que apuntan a que Ferrol lidera la licitacion de obra pública por encima de todas las ciudades gallegas, en este caso relativas al año en curso.

Rechazo

Pero el análisis de los resultados correspondientes al año pasado no fue valorado del mismo modo por los grupos de la oposición, que se mostraron críticos con la actuación del ejecutivo que lidera José Manuel Rey.

Así las cosas, el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, señaló que la responsable de las políticas económicas del Concello coge los datos “que lle interesan” cuando las realidades de actuaciones comunes como el arreglo del párking del Sánchez Aguilera, la trasera del mercado de Caranza, Porta Nova, etc. están sin realizar.

Aseguró Suárez que la inversión ejecutada es menos del 8% en 2024 y que el ejecutivo está únicamente centrado en dos grandes proyectos: Abrir Ferrol al Mar y la Cidade do Deporte, mientras no se realizan otras obras y se habla de adjudicaciones de los grandes servicios cuando algunos como el de limpieza todavía no están contratados.

Tampoco el BNG pudo apoyar estas cuentas, señalando que se trata de un “asalto ao Concello”, con políticas económicas “para encher os petos das grandes concesionarias a cambio de contraer o gasto público”.

Entre los datos que el portavoz, Iván Rivas resaltó están los 25,7 millones en reparos, de los cuales 13,2 son por pagos a empresas sin contratos mientras “están peor as rúas e instalacións”. Recordó también que solo se han ejecutado el 7,84% de las “promesas feitas á veciñanza”.

También el PSOE, y en su nombre Rafael Fernández Beceiro, fue crítico con estos resultados que definió como “as contas de Ferrol Sociedade Anónima”, destacando que “non gasta e amplía a recadación” lo que, apuntó, sería un buen resultado para una empresa, pero no para una administración.

Aseguró que este gobierno ha batido el récord en escasa inversión y ejecución del presupuesto general, un 7,8% en el primer caso y un 55% en el segundo.

Pese al debate, las cuentas del Concello fueron aprobadas con los votos del gobierno municipal –13 votos a favor y 11 en contra– y pasarán ahora, como indicó Sanjurjo, al Consello de Contas