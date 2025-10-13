El fundador de Surf and Clean presenta “El encuentro” en el Museo de Historia Natural de Ferrol

Una pequeña muestra de las recogidas de basura que realiza en las costas la asociación Surf and Clean Cedida

“El encuentro” es un cuento escrito por el madrileño dAvid Blanco de Rojas, fundador del proyecto Surf and Clean, e ilustrado por la acuarelista asturiana Catalina Rodríguez Villazón, publicado por la editorial ferrolana Libros del Océano. La obra está protagonizada, además de por un joven surfista de Costa da Morte, por IO, y precisamente se presentará este viernes, a las 19.30 horas en el Museo de Historia Natural de Ferrol, que alberga una réplica a escala real que podría ser de este personaje, una orca ibérica. Además, en el acto se realizará una visita guiada que prestará especial atención a los cetáceos.

Esta es la primera obra que edita el escritor, nacida como una herramienta educativa para el proyecto que dirige actualmente, “Aprende a través del surfing”, que utiliza este deporte acuático como instrumento para transmitir valores al alumnado. De esta manera, se trata de promover una mejor relación de las personas con el entorno y todos sus seres vivos, un mensaje que se envía, una vez convertido en cuento ilustrado, a través de los personajes de Maruliño e IO.

Así, los propios protagonistas se sumergen en una aventura que cambia la perspectiva que tenían sobre la relación entre humanos y otras especies.

El contenido del libro se complementa con otros textos en los que se profundiza en las orcas ibéricas, la pesca sostenible y la “gente de ciencia” vinculada a los océanos, a los que se puede acceder en este enlace.

Los autores

El escritor es activista medioambiental desde 2011, cuando dio un vuelco a su vida, consciente de las repercusiones que estaba dejando la contaminación humana en el mar.

Aunque antes colaboró con distintas organizaciones, dAvid Blanco fundó Surf and Clean en 2013 con el objetivo de crear agentes de cambio que contribuyan a preservar la vida en el mar. Asimismo, desde 2016 trabaja como profesor para futuros monitores de surf, colabora con la Federación Española y con otras regionales, entre las que se encuentra la gallega.

Además, actualmente afincado en Costa da Morte, dirige el proyecto “Aprende a través del surfing”, en el que ya han participado 15.000 escolares, y que este 2025 cumple la quinta edición.

Por otro lado, Catalina Rodríguez Villazón, licenciada en Farmacia e Ingeniería Medio Ambiental, se formó más tarde en Bellas Artes y rápidamente se enamoró de la acuarela.

Los colores diluidos en agua y cómo estos cambian al secar son algunos trazos que la encandilaron de este material, con el que ha trabajado para firmas como Porcelanosa, Cartier, L’Oreal Paris o La Roche Posay.