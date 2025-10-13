El Día de las Escritoras recuerda los textos de las mujeres en el año 1975

Actividad en la biblioteca de Ferrol por el 8-M, conducida por María Nieto, que volverá a ser protagonista Daniel Alexandre

Este mismo lunes 13 se dedica a nivel nacional al Día de las Escritoras, una celebración que reivindica la labor y el legado literario de las mujeres, que a lo largo de la historia han estado relegadas a un segundo plano. Un total de seis bibliotecas municipales de las comarcas de Ferrol y Ortegal realizan distintas actividades para la conmemoración, que en esta convocatoria cumple 10 años bajo el lema de “1975: ¡Escribid, compañeras!”.

Tras haber elegido temas transversales como el poder, la libertad, el amor o la lucha obrera, el comisariado decide profundizar en un año concreto y formular la pregunta “¿Qué estaban publicando las mujeres en torno al año clave de 1975, que todo lo cambió?”. Así, la inspiración surge a raíz de la propuesta del Gobierno estatal de recordar a lo largo de 2025, en el que se conmemora el cincuentenario de la muerte de Franco y la consiguiente transformación política, la conocida como Transición.

Celebraciones

El Día de las Escritoras se celebra en la biblioteca municipal de Ferrol este lunes, a las 19.30 horas, con un coloquio moderado por María Nieto en el que intervendrán las autoras Raquel Villanueva, Teresa Cameselle y Mayte Corbillón.

Coincidiendo con el centenario del nacimiento de la novelista Ana María Matute, en Narón organizaron el sábado pasado una actividad especial para público infantil con motivo de la efeméride, en la que dieron a conocer “El saltamontes verde”.

En el caso de la biblioteca de Fene, se puso a disposición de los visitantes una pequeña selección de libros de escritoras actuales y también de tiempos anteriores, como puede ser la propia Teresa de Jesús, a la que se homenajea desde un principio en la celebración.

Este lunes a las 17.30 horas, la biblioteca de Cedeira recibirá a la escritora local Alicia Freire, que vendrá dispuesta a celebrar “su día” y el de tantas otras con una sesión de lectura comunitaria.

Ortigueira también se suma al Día de las Escritoras aunque organiza la cita este martes, a las 19.00 en la biblioteca, “Escribir dende os afectos”, en la que participarán Abril Camino y de nuevo, María Nieto.

Para terminar, la biblioteca de O Barqueiro, en Mañón, estrenó la “fiesta” esta semana y continúa recordándola en sus redes con sugerencias de autoras y una selección de cada una.