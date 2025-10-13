El Concello abonará 508.000 euros a Urbaser por los costes reales del servicio en 2023

Un trabajador de Urbaser, en la calle Almendra, en una imagen de archivo Jorge Meis

El Concello abonará a Urbaser 508.000 euros por los costes reales de la prestación del servicio en el año 2023. La Xunta de Goberno Local aprobó ayer la propuesta de resolución de reconocimiento y pago a la empresa que realiza la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos urbanos correspondiente a ese ejercicio.

La reclamación de la compañía era mucho más alta, en concreto, diez veces más, entre la cantidad exigida por facturas impagadas y una indemnización. El Concello declaró en su momento la improcedencia de tal indemnización y el pasado mes de marzo trasladó el caso al Consello Consultivo de Galicia, que analizó una serie de variables. Entre ellas figuraban los costes de personal, los de operación –combustibles, aceites, lubricantes, otros consumos, suministros y trabajos realizados por otras empresas–, de disponibilidad de maquinaria, los generales de estructura y el beneficio industrial. Tras este proceso, el organismo cuantificó el importe a abonar en 508.000 euros por el ejercicio en cuestión en concepto de reclamación patrimonial.

El alcalde, José Manuel Rey, que dio cuenta de este trámite tras la celebración de la Xunta de Goberno Local de los lunes, afirmó que “litigios” como este son las “consecuencias de levar máis dunha década sen contrato: dez anos levan esperando os ferroláns por un servizo acorde ás novas necesidades da cidade”. Cabe recordar que este servicio se encuentra en estos momentos en proceso de licitación.