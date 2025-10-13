Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El Concello abonará 508.000 euros a Urbaser por los costes reales del servicio en 2023

La empresa pedía cinco millones, pero el Consello Consultivo fijó la cantidad

Redacción
13/10/2025 21:04
Un trabajador de Urbaser, en la calle Almendra, en una imagen de archivo
Un trabajador de Urbaser, en la calle Almendra, en una imagen de archivo
Jorge Meis

El Concello abonará a Urbaser 508.000 euros por los costes reales de la prestación del servicio en el año 2023. La Xunta de Goberno Local aprobó ayer la propuesta de resolución de reconocimiento y pago a la empresa que realiza la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos urbanos correspondiente a ese ejercicio.

La reclamación de la compañía era mucho más alta, en concreto, diez veces más, entre la cantidad exigida por facturas impagadas y una indemnización. El Concello declaró en su momento la improcedencia de tal indemnización y el pasado mes de marzo trasladó el caso al Consello Consultivo de Galicia, que analizó una serie de variables. Entre ellas figuraban los costes de personal, los de operación –combustibles, aceites, lubricantes, otros consumos, suministros y trabajos realizados por otras empresas–, de disponibilidad de maquinaria, los generales de estructura y el beneficio industrial. Tras este proceso, el organismo cuantificó el importe a abonar en 508.000 euros por el ejercicio en cuestión en concepto de reclamación patrimonial.

El alcalde, José Manuel Rey, que dio cuenta de este trámite tras la celebración de la Xunta de Goberno Local de los lunes, afirmó que “litigios” como este son las “consecuencias de levar máis dunha década sen contrato: dez anos levan esperando os ferroláns por un servizo acorde ás novas necesidades da cidade”. Cabe recordar que este servicio se encuentra en estos momentos en proceso de licitación.

Te puede interesar

Reunión de la Diputación con el Foro do Ferrocarril

La Diputación se suma a las reivindicaciones del Foro Cidadán polo Ferrocarril de Ferrol
Redacción
El Baxi Ferrol volvió a demostrar su espíritu competitivo y su garra, aunque no le bastó para ganar al Spar Girona

Un encuentro que sirve para el crecimiento del Baxi Ferrol
Iago Couce
El ideal gallego

El gobierno ferrolano aprueba sus cuentas de 2024 entre críticas de la oposición a la baja ejecución de la inversión
Redacción
Rey Varela, ayer, con la comparativa entre ciudades

Ferrol es la ciudad que más licita, según un informe de la Federación Gallega de la Construcción
Redacción