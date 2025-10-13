El campamento turístico de Doniños obtiene el beneplácito ambiental de la Xunta

Vista parcial de Doniños Emilio Cortizas

El campamento turístico de Estiva da Bella, en la parroquia de Doniños, acaba de obtener el beneplácito de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que ayer anunció que el proyecto había superado con éxito el informe de impacto ambiental, aunque de manera condicionada.

Se trata de un nuevo establecimiento que se creará en una parcela de más de 8.700 metros cuadrados que contará con diez instalaciones prefabricadas –ocho de tipo residencial y otras dos destinadas a servicios complementarios–, con un máximo de ocupación de 16 personas, informa la Consellería.

El informe emitido, al que el departamento autonómico dará publicidad a través del correspondientes anuncio en el Diario Oficial de Galicia y a través de la página web de la propia Consellería –y también se remitirá al órgano sustantivo, que es la Axencia Turismo de Galicia–, no prevé “efectos adversos significativos sobre a contorna, sempre e cando se cumpra cos condicionantes fixados”.

Además, el informe se elaboró en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida a participación pública, “sen que recibise ningún escrito ou alegación ao respecto”. También se sometió a consultas por parte de un total de diez organismos interesados, de las que se derivaron algunos condicionantes que recoge la resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade.

Por lo tanto, partiendo de que no se prevén “impactos significativos” y que la iniciativa es viable, se insta al promotor a cumplir ciertos requisitos sobre la protección de la atmósfera, aguas y lechos fluviales, gestión de residuos y protección patrimonial, entre otros.