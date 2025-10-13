Arán López | “Este es un proyecto piloto que crecerá siempre que los jóvenes sean los protagonistas”

El concejal de Xuventude del Concello de Ferrol, Arán López Emilio Cortizas

El pasado 11 de septiembre, el concejal responsable del departamento de Xuventude, Arán López, presentó la iniciativa “Meeting Point”, una programación piloto para la Casa da Xuventude diseñada por sus potenciales usuarios.

Ya han pasado más o menos 15 días desde el inicio de este nuevo programa. ¿Cómo se está desarrollando?

Pues muy bien, la verdad. Todo empieza desde los jóvenes, es decir, esto empezó en septiembre, pero llevamos con un montón de trabajo con colegios, con institutos, hablando con jefes de estudio, con directores... Hicimos unas encuestas enfocadas a los alumnos, que son los que han contestado qué día querían las actividades, a qué hora y cuáles querían. Por lo tanto, todas han sido pedidas por ellos, no es una cosa que se me haya ocurrido a mí como concejal y al equipo con el que trabajo, sino que han sido los propios chicos y chicas de Ferrol los que han pedido este tipo de actividades y, por lo tanto, la respuesta está siendo buena. Creo que cada vez va a ir creciendo más, porque también funciona mucho el boca a boca, las redes sociales... que al final, con este colectivo, es con el que hay que trabajar.

¿Cómo se han realizado esas encuestas?

Pues a través de las propias aplicaciones que tenemos hoy en día. Habilitamos un archivo de Drive que los propios chavales contestaban con una serie de respuestas tipo. Excepto por las actividades, que eran para contestar abiertamente, los días que ofertábamos eran los viernes por la tarde, sábado y domingo por la mañana o sábado y domingo por la tarde. Y luego horarios, de 4 a 8, de 5 a 8, de 7 a 9... Y este último fue el que más eligieron. Una propuesta que me sorprendió mucho, que se realizó la semana pasada y que yo nunca lo diría porque vivimos en la época de las tecnologías, fueron los juegos de mesa, que se demandaron muchísimo.

¿Cree que había algo de abandono de la Casa da Xuventude por parte del Concello?

El Concello tiene unas instalaciones con mucho potencial y es verdad que sacábamos un reglamento de ocupación para que entidades lo pudieran utilizar y año tras año Xeración era la única que demandaba esos espacios. Xeración trabaja fantástico, hacen un montón de actividades, sobre todo enfocadas al intercambio cultural por toda Europa, y funciona francamente bien. Pero claro, es un espacio muy grande en el que pueden convivir más entidades. De hecho, cuando se hace el reglamento de ocupación, la idea es que fueran varias entidades, pero no fue así, de forma que pensamos en proponer nosotros programación.

¿Qué dificultades hay para llegar a los jóvenes? ¿Hay una barrera ahora mismo entre la administración local y la juventud?

Pues me atrevería a decir que desgraciadamente sí. Es muy difícil llegar a los jóvenes, porque todo lo que ven como institucional o como un poco más serio, les genera rechazo. Pero bueno, para eso están Instagram, TikTok, las redes sociales... para que el mensaje les llegue y lo puedan disfrutar. A ver, seamos sinceros, yo pocos chavales veo leyendo un periódico en papel. Seguramente se enterarán de las noticias más por Twitter, por TikTok... Es el canal que tenemos para llegar y por eso también lo estamos haciendo así.

¿Qué más propuestas tenéis a largo plazo? ¿Afrontáis este nuevo ciclo con ambición?

Sí, mucha, porque tuvimos una grandísima respuesta. Yo he visitado institutos y los chavales tienen una enorme cantidad de ideas, de ganas por hacer cosas, por proponer actividades. También me llamó mucho la atención, no solo la valentía, sino las ganas de decir “aquí estamos los jóvenes, tenemos mucho que decir y con muy buenas ideas”. Esto es un proyecto piloto que van a ser tres meses, con la idea de hacerlo mucho más grande y siempre que los jóvenes sean los protagonistas. Que ellos mismos sean los que nos digan “queremos hacer esto”. Porque si a mi mañana se me ocurre hacer cualquier actividad y no les llama, no van a venir. Yo prefiero que sean los propios jóvenes los que nos transmitan que quieren hacer, que me digan: “necesitamos esto”. Y eso es lo que les vamos a dar, lo que ellos pidan.

Los estudios muestran que las nuevas generaciones, la Z y la Alfa, están dejando más de lado el consumo de alcohol y drogas frente a las anteriores...

Bueno, gracias a Dios es algo que está cambiando, entre otras cosas porque tienen más acceso a la información y por eso son más conscientes de todos esos riesgos. También hay más alternativas, mucho más ocio y ahí tienen que entrar las administraciones, como es en este caso el Concello. Que ofrezca estas alternativas para evitar lo que pasaba en generaciones anteriores.

¿Cree que las redes sociales e Internet están abriendo a los jóvenes más posibilidades respecto a otras formas de ocio?

Sí, creo que tanto Internet como las redes sociales han venido para quedarse, eso está claro. Y también creo que hay riesgos, pero creo que hay más posibilidades. Los jóvenes al final han nacido ya en la edad de la tecnología, de las redes sociales, y creo que le van a sacar mucho partido a todo esto. De hecho, ya están creándose nuevos oficios que están relacionados con las redes sociales, oficios muy bien pagados. Gente que trabaja en los eSports, creadores de contenido, influencers, microinfluencers incluso... que se pueden empezar a ganar la vida. Y creo que son unas plataformas que tenemos ahí, que tenemos que explotar, y quién mejor que los jóvenes, que son los que al final las utilizan todos los días.