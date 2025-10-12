Los colegios San Xoán de Filgueira y Mercedarias participan desde este lunes en el proyecto piloto de vacunación de gripe en Ferrol

El alumnado del San Xoán de Filgueira participa en esta iniciativa J.M.

Los centros de salud pueden suministrar desde este lunes 13 la vacunas antigripales para el colectivo de niños de entre seis meses y 11 años en la nueva fase de la campaña para combatir la gripe cada temporada. Pero en esta ocasión, además de estas inyecciones, la Consellería de Sanidade inicia un programa piloto en centros educativos de toda la Comunidad, que en la zona de Ferrol cuenta con la participación del CEIP San Xoán de Filgueira y el CPR Sagrado Corazón.

Así las cosas, en estos dos centros educativos se facilitará la inmunización a través de una vacuna intranasal de forma voluntaria para los alumnos de cuarto a sexto de Primaria, con el objetivo de conseguir una cobertura del 70% entre los nacidos entre 2014 y 2022, es decir, de tres a once años. Una vez estudiada la inmunización conseguida, la Xunta evaluará la posibilidad de extender este proyecto al resto de los centros escolares en futuras campañas antigripales.

Las familias ya han sido informadas en reuniones previas y firmado su consentimiento en el caso de que lo faciliten. Las vacunas serán inoculadas por equipos de enfermería de las áreas sanitarias, evitando las inyecciones y optando por la vacuna intranasal, con mayor aceptación y facilidad de administración entre el alumnado.

Asimismo, también este lunes comienza también la vacunación para personas inmovilizadas de cualquier edad ,así como para sus cuidadores. A partir del día 20 se procederá a citar a los mayores de 70 años en su centro de Atención Primaria y se abrirá el turno de inmunodeprimidos y personal sanitario.