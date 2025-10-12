El BNG de Ferrol denuncia una ejecución presupuestaria de tan solo el 8% el pasado ejercicio

Pleno del Concello ferrolano D. Alexandre

La política económica del ejecutivo popular en el Concello de Ferrol fue objeto de censura por parte del portavoz nacionalista, Iván Rivas, quien criticó “a privatización e a reducción do gasto público”. Para justificar sus críticas se refirió a la cuenta general del año 2024 que llevará mañana a pleno y que, a su juicio, constata “o ridículo nivel de execución dos investimentos nesta cidade, que non chegan nin ao 8% dos anunciados e que ademais derivan na súa maioría de proxectos de anualidades”.

Por esta razón, desde el BNG en el Concello ferrolano se asegura que el ejecutivo se sostiene solo en la propagando “anunciando investimentos que repite ano tras ano pero que nunca executa”.

Así las cosas, sostiene que el gasto se ha reducido en un 2,36% respecto al año anterior “nunha cidade que, se algo precisa, son investimentos e gasto público”, indicó Rivas.

Esta forma de actuar, apuntan los nacionalistas, condiciona, además el futuro presupuesto municipal ya que, aseguran, verá limitado el gasto real para los años posteriores, ya que el límite impuesto por el Estado se establece siempre como un porcentaje sobre la base de gasto del año anterior.

El BNG pone más datos sobre la mesa al indicar que el Concello acumula más de 16 millones de euros en remanente sin ejecutar, seis más que en 2023. Denuncia también que el gobierno recaudó a través de tasas y precios públicos 1,36 millones más en el último año, mientras “a Autoridade Portuaria segue sen aboar un millón polas infraestruras do peirao exterior”.