Cinco locales de Ferrol y Narón participan en el campeonato de tapas de Galicia

Beso atlántico de la Cafetería Vanessa Cedida

La IV Ruta de Tapas y Pinchos de Galicia se celebrará hasta el 19 de octubre en más de una treintena de bares y restaurantes repartidos por las cuatro provincias gallegas.

En total son 13 los establecimientos participantes de la provincia de A Coruña, cinco de los cuales se encuentran en Ferrolterra –Ferrol y Narón–. Cada local se identifica con un cartel de la Ruta, en el que se indicará el nombre de la tapa que ofrece.

En el caso de Ferrol y Narón, los establecimientos participantes son El Olivo Cocina & Bar. Fame Canalla, Café Vanessa y Zahara.

El IV Campeonato de Tapas y Pinchos de Galicia tendrá lugar los días 20 y 21 de octubre en el corazón de la Ribeira Sacra, concretamente en el Monasterio de San Pedro de Rocas, en Esgos –Ourense–.

Entre los pinchos que se podrán probar en las cuatro provincias destacan, por primera vez, las “tapas gluten free”. La ruta y el campeonato están organizados por la Academia de la tapa y el Pintxo de Galicia. La semana antes del campeonato se organiza este itinerario, en el que los participantes ofrecen en sus establecimientos la tapa con que participan en el campeonato, una oportunidad de promoción en los bares y restaurantes.

En juego se encuentra el título de reina o rey de la gastronomía en miniatura gallega y más de 3.000 euros en productos aportados por empresas patrocinadoras y colaboradoras con esta iniciativa gastronómica.