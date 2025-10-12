Celebración de jornadas de puertas abiertas en el Arsenal, Tercio y Esengra

Estos días ya se han celebrado algunas jornadas de puertas abiertas Daniel Alexandre

El Día de la Fiesta Nacional que hoy se conmemora cuenta con un amplio programa de actividades desde la Armada que se ha venido desarrollando a lo largo de la semana y que hoy tiene su colofón con los actos más populares, ya que supone la apertura al público civil de la mayoría de las instalaciones que se hallan en la ciudad naval.

De este modo, la jornada de puertas abiertas abarca el Arsenal militar, que podrá visitarse desde las 10.30 a las 13.30 horas y, ya por la tarde, de 16.30 a 18.30.

En el interior de estas instalaciones, podrá verse, además, el buque del Mando de las Unidades de Acción Marítima, en horario de mañana y tarde, entre 10.30 y 13.30 y de 16.30 a 18.30 horas.

En el caso de Infantería Marina, podrán conocerse las instalaciones del Tercio Norte, con puertas abiertas y visitas guiadas, que serán de 10.00 a 14.00 horas –con guía están programada bajo demanda anterior a las 11.30 y 12.20 horas–, con la posibilidad, además, de visitar una exposición de material y vehículos.

Al final de la visita guiada se llevará a cabo una exhibición por parte de la Unidad Cinológica del Tercio.

La escuela de Especialidades de A Graña tendrá también su propia jornada de puertas abiertas y visitas a las 10.00 y a las 13.00 horas; mientras que la Antonio de Escaño podrá recorrerse en horario de mañana y tarde de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 18.30 horas.

Otra de las opciones para celebrar este Día de la Hispanidad es conocer el interior del Museo Naval, que abre sus puertas entre las 10.30 y las 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas, con visitas guiadas solicitadas previamente.